В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
Развожаев: для севастопольцев открыли благоустроенную территории у школы искусств
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье открыли для горожан территорию вокруг школы искусств. Об этом в своем Telegram написал губернатор Михаил Развожаев.
"Территория вокруг школы искусств благоустроена, появился небольшой сквер, где есть детская площадка, прогулочные дорожки, лавочки, парковка. Эта территория с сегодняшнего дня открыта. Вы можете приехать, погулять, посмотреть на здание во всей красе. Вечером на комплексе включается подсветка - выглядят здания очень красиво. Ориентир: жилой дом по улице Надежды Островской 10А", - написал он.
При этом Развожаев уточнил, что на следующем этапе строители благоустроят фасады близлежащих жилых домов.
По его словам, процесс зачисления в школу пока не начался. Процедуру запустят только после завершения передачи здания.
"Что касается того, как детям попасть в школу искусств. Говорил неоднократно, повторю: как только закончимПутин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе процесс передачи здания школы, расскажем о процессе зачисления, который будет максимально открытым и понятным. В школе будут бюджетные места и дополнительные платные услуги", - заверил Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
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В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
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В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
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В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
4 из 4
В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 4
В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 4
В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 4
В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 4
В Севастополе открыли территорию вокруг школы искусств
© Telegram Михаил Развожаев
В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе-герое побывал президент страны Владимир Путин. Он посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.
По словам директора Севастопольской детской школы искусств Марии Костевич, в учебном заведении будет открыто пять направлений для одаренных детей, которых с детства будут готовить к поступлению в профильные вузы. Школа оснащена по последнему слову техники, кроме учебных классов, в ней есть библиотека, актовый зал и зал массовых мероприятий, где регулярно будут выставки.
Обучаться здесь смогут более 800 детей в возрасте от 5,5 до 18 лет. Детям из семей участников специальной военной операции обещают особое внимание. В целом на бюджет намерены брать 70% от общего числа учеников, остальные смогут обучаться на коммерческой основе.
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