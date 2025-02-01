https://crimea.ria.ru/20250201/chego-ne-khvataet-avtoturistam-v-krymu-v-kurortnyy-sezon--vlasti-1143804185.html

Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти

Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти

В Крыму не хватает кемпингов и нечего предложить туристам, которые приезжают на полуостров в курортный сезон в "домах на колесах", желая пожить возле моря... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-02-01T08:29

2025-02-01T08:29

2025-01-31T08:06

радио "спутник в крыму"

крым

роман тихончук

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отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму не хватает кемпингов и нечего предложить туристам, которые приезжают на полуостров в курортный сезон в "домах на колесах", желая пожить возле моря длительное время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук, подчеркнув, что власти думают над решением этой проблемы.По словам Тихончука, среди туристов в Крыму есть большой спрос на места, где можно остановиться недалеко от моря на длительной время. Но предложить таким гостям особенно нечего.По его мнению, в первую очередь местами для такого отдыха следует обеспечить туристов, приезжающих в Крым в "автодомах"."Вот эти дома на колесах, полуприцепы, в которых достаточно комфортно проживать возле моря, нам надо, конечно же, обеспечить инфраструктурой в первую очередь. Это подключение к воде, свету, надо решить вопрос с канализированием", – отметил Тихончук.В числе территорий, за которыми будущее в этой сфере, – западное побережье Крыма, в частности, земли между Саками и Евпаторией, считает он. Они были популярны у автотуристов и в советское время. Только тогда "надо было стоять до трех суток в очереди, пока высвободятся места, чтобы заехать и поставить палатку", заметил Тихончук.Есть и много других замечательных локаций, популярность которых определяют сами туристы – остается решать проблему организации здесь всего необходимого.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, говоря о перспективах Крыма в части развития кемпинг-индустрии, привел в пример пляжи между Алуштой и Судаком, где, по его словам, "традиционно на протяжении многих лет в курортный сезон вырастают туристические лагеря из машин, в том числе с прицепами".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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