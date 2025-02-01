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Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти
Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти
В Крыму не хватает кемпингов и нечего предложить туристам, которые приезжают на полуостров в курортный сезон в "домах на колесах", желая пожить возле моря... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-02-01T08:29
2025-01-31T08:06
радио "спутник в крыму"
крым
роман тихончук
туризм
туризм в крыму
новости крыма
отдых
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму не хватает кемпингов и нечего предложить туристам, которые приезжают на полуостров в курортный сезон в "домах на колесах", желая пожить возле моря длительное время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук, подчеркнув, что власти думают над решением этой проблемы.По словам Тихончука, среди туристов в Крыму есть большой спрос на места, где можно остановиться недалеко от моря на длительной время. Но предложить таким гостям особенно нечего.По его мнению, в первую очередь местами для такого отдыха следует обеспечить туристов, приезжающих в Крым в "автодомах"."Вот эти дома на колесах, полуприцепы, в которых достаточно комфортно проживать возле моря, нам надо, конечно же, обеспечить инфраструктурой в первую очередь. Это подключение к воде, свету, надо решить вопрос с канализированием", – отметил Тихончук.В числе территорий, за которыми будущее в этой сфере, – западное побережье Крыма, в частности, земли между Саками и Евпаторией, считает он. Они были популярны у автотуристов и в советское время. Только тогда "надо было стоять до трех суток в очереди, пока высвободятся места, чтобы заехать и поставить палатку", заметил Тихончук.Есть и много других замечательных локаций, популярность которых определяют сами туристы – остается решать проблему организации здесь всего необходимого.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, говоря о перспективах Крыма в части развития кемпинг-индустрии, привел в пример пляжи между Алуштой и Судаком, где, по его словам, "традиционно на протяжении многих лет в курортный сезон вырастают туристические лагеря из машин, в том числе с прицепами".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма Курортный сезон 2025 в Крыму после разлива мазута – каким он будет
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крым, роман тихончук, туризм, туризм в крыму, новости крыма, отдых, отдых в крыму
Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти

В Крыму не хватает кемпингов для туристов с "домами на колесах" – Тихончук

08:29 01.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму не хватает кемпингов и нечего предложить туристам, которые приезжают на полуостров в курортный сезон в "домах на колесах", желая пожить возле моря длительное время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук, подчеркнув, что власти думают над решением этой проблемы.
По словам Тихончука, среди туристов в Крыму есть большой спрос на места, где можно остановиться недалеко от моря на длительной время. Но предложить таким гостям особенно нечего.
"Сегодня инфраструктуры не хватает. Пока Крыму нечего предложить. Но, поверьте, мы над этим думаем. Потенциал есть, и есть на это большой спрос", – сказал Тихончук.
По его мнению, в первую очередь местами для такого отдыха следует обеспечить туристов, приезжающих в Крым в "автодомах".
"Вот эти дома на колесах, полуприцепы, в которых достаточно комфортно проживать возле моря, нам надо, конечно же, обеспечить инфраструктурой в первую очередь. Это подключение к воде, свету, надо решить вопрос с канализированием", – отметил Тихончук.
В числе территорий, за которыми будущее в этой сфере, – западное побережье Крыма, в частности, земли между Саками и Евпаторией, считает он. Они были популярны у автотуристов и в советское время. Только тогда "надо было стоять до трех суток в очереди, пока высвободятся места, чтобы заехать и поставить палатку", заметил Тихончук.
Есть и много других замечательных локаций, популярность которых определяют сами туристы – остается решать проблему организации здесь всего необходимого.
"Я думаю, что и в этом аспекте инвесторы в Крыму появятся. Единственное, надо определить эти локации, чтоб это не в ущерб было природе, экологии", – заключил глава профильного комитета.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, говоря о перспективах Крыма в части развития кемпинг-индустрии, привел в пример пляжи между Алуштой и Судаком, где, по его словам, "традиционно на протяжении многих лет в курортный сезон вырастают туристические лагеря из машин, в том числе с прицепами".
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