https://crimea.ria.ru/20230709/glempingi-v-krymu-ekspert-otsenila-perspektivy-novogo-formata-turizma--1129866325.html

Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма

Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма

Мода на глэмпинги в России растет, и перспективы развития этого направления туристической отрасли огромны, но есть несколько условий для дальнейшего успеха. Об... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T09:13

2023-07-09T09:13

2023-07-09T08:31

радио "спутник в крыму"

крым

глэмпинг

туризм в крыму

мнения

общество

россия

жанна кира

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Мода на глэмпинги в России растет, и перспективы развития этого направления туристической отрасли огромны, но есть несколько условий для дальнейшего успеха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала основатель и президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира.Главные их плюсы, говорит она, – локация и формат."Глэмпинг – это маленький, как правило семейный отельчик с очень продуманным сервисом. И это не обычные дома, а часто палаточные или каркасные. И находятся они в удивительных, классных локациях, где сложно или невозможно построить капитальный отель", – рассказала она."Это говорит о том, что в эти регионы есть трафик туристов. Конечно, глэмпинги больше всего будут развиваться там, где он уже существует. Я уверена, что в скором времени подтянется Байкал, Алтай, Карелия, уже колоссальный прирост в Дагестане. То есть, там, где есть туризм и где он налаживается, там будет больше всего глэмпинг-проектов и предприниматели будут хотеть вкладываться туда", – отметила Кира.В то же время и другие регионы не отстают, добавила она: "Мы заметили, что Якутия, Сахалин, Курильские острова, Камчатка – все по чуть-чуть наращивают номерной фонд".По словам Жанны Киры, окупаются такие проекты в течение 3-5 лет, и строить глэмпинги быстро (некоторые возводятся за 5-6 недель). Но есть круглогодичные, зимние и летние – их строительство стоит по-разному."Если построить летний глэмпинг в Крыму с 15 – 20 палатками, то он стоит от 15 млн рублей до 30-40 млн. Если это круглогодичный проект на минимум 18 модулей – иначе сложно будет с экономикой – это порядка 60-80 миллионов", – назвала цифры гостья эфира.При этом, для успеха развития направления, помимо туристического трафика, необходима чистоплотность предпринимателей с точки зрения подхода к строительству туробъекта: все должно быть законно и безопасно."Если будет открываться огромное количество глэмпингов небезопасных, то мы просто удушим рынок", – сказала Кира, отметив, что этого допустить нельзя даже не потому, что это бизнес, а потому, что есть и другие, более высокие цели.Ранее экологи объяснили, почему они против отелей в лесах Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Севастополе: за и против Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, глэмпинг, туризм в крыму, мнения, общество, россия, жанна кира