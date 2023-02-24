https://crimea.ria.ru/20230224/kogda-poyavitsya-zakon-ob-ekoturizme-v-rossii-i-chto-on-razreshit-1127183893.html

Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит

Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит

Законопроект об экотуризме в России, рассмотрение которого президент поручил Госдуме ускорить, по оптимистичным прогнозам, может быть принят к лету, максимум –... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T19:20

2023-02-24T19:20

2023-02-24T19:20

государственная дума рф

закон и право

экология

туризм в крыму

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Законопроект об экотуризме в России, рассмотрение которого президент поручил Госдуме ускорить, по оптимистичным прогнозам, может быть принят к лету, максимум – до конца года. Об этом РИА Новости Крым сообщила депутат ГД от Севастополя, зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.21 февраля, президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что документ "должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма".Когда примутРанее ходили разговоры, что законопроект могут принять весной текущего года. Но этого может не произойти, говорит Татьяна Лобач: работы еще очень много.Она отметила, что документу предстоит пройти три профильных комитета ГД: по туризму, по экологии и по земельно-имущественным отношениям: "Это три ключевые комитета", – отметила депутат.Трудности разработкиПо словам Лобач, наработки в этом направлении уже есть, к тому же ряд законодательных актов для ООПТ, которыми "частично на тех или иных территориях допускали то или иное строительство", приняты. Но "закон прямого действия, понятный для всех" крайне необходим.Трудность в том, что в этом документе надо все хорошо продумать и предусмотреть, чтобы он, с одной стороны, не стал руководством к действию для недобросовестных инвесторов, с другой – не блокировал развитие перспективного туристического направления.Но в первую очередь необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, поскольку "любое туристическое размещение можно не открыть вообще, потому что есть такая история, как пожароопасный период, и там запрещено посещение наших лесов", подчеркнула депутат.Что разрешат строитьЛобач заверила, что никто не позволит в зоне ООПТ капитального строительства. Согласно законодательству, здесь будут возможны только некапитальные, органично вписанные средства размещения, которые можно установить, снять и перенести в любое время без ущерба для природы.Территории для экотуризма в КрымуВ Крыму и Севастополе немало территорий, куда может зайти инвестор, чтобы сделать отдых на природе более комфортным. Это ООПТ местного, республиканского и федерального значения. Ориентироваться при разработке документов власти будут на популярность объектов, пояснила депутат.По ее словам, в числе территорий, представляющих интерес для развития экотуризма в республике, Бельбекский каньон и Бельбексая тисовая роща в Бахчисарайском районе, заказник "Аю-Даг", район Ай-Петри, гор Кошка и Каратау на Южном берегу Крыма.В границах Севастополя это, частности, заказник "Байдарский" (включающий живописную Байдарскую долину в окружении гор), район урочища Аязьма и мыса Айя, район Ласпинской бухты, урочища Батилиман.Накануне глава Минприроды России Александр Козлов выразил уверенность в том, что данный законопроект "заложит единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, сделает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами".Ранее эксперты высказали мнение о том, как сохранить природу Крыма и привлечь туристов. Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Севастополе: за и против Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма Отели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

государственная дума рф, закон и право, экология, туризм в крыму, новости