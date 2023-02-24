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Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
Законопроект об экотуризме в России, рассмотрение которого президент поручил Госдуме ускорить, по оптимистичным прогнозам, может быть принят к лету, максимум –... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T19:20
2023-02-24T19:20
2023-02-24T19:20
государственная дума рф
закон и право
экология
туризм в крыму
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Законопроект об экотуризме в России, рассмотрение которого президент поручил Госдуме ускорить, по оптимистичным прогнозам, может быть принят к лету, максимум – до конца года. Об этом РИА Новости Крым сообщила депутат ГД от Севастополя, зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.21 февраля, президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что документ "должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма".Когда примутРанее ходили разговоры, что законопроект могут принять весной текущего года. Но этого может не произойти, говорит Татьяна Лобач: работы еще очень много.Она отметила, что документу предстоит пройти три профильных комитета ГД: по туризму, по экологии и по земельно-имущественным отношениям: "Это три ключевые комитета", – отметила депутат.Трудности разработкиПо словам Лобач, наработки в этом направлении уже есть, к тому же ряд законодательных актов для ООПТ, которыми "частично на тех или иных территориях допускали то или иное строительство", приняты. Но "закон прямого действия, понятный для всех" крайне необходим.Трудность в том, что в этом документе надо все хорошо продумать и предусмотреть, чтобы он, с одной стороны, не стал руководством к действию для недобросовестных инвесторов, с другой – не блокировал развитие перспективного туристического направления.Но в первую очередь необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, поскольку "любое туристическое размещение можно не открыть вообще, потому что есть такая история, как пожароопасный период, и там запрещено посещение наших лесов", подчеркнула депутат.Что разрешат строитьЛобач заверила, что никто не позволит в зоне ООПТ капитального строительства. Согласно законодательству, здесь будут возможны только некапитальные, органично вписанные средства размещения, которые можно установить, снять и перенести в любое время без ущерба для природы.Территории для экотуризма в КрымуВ Крыму и Севастополе немало территорий, куда может зайти инвестор, чтобы сделать отдых на природе более комфортным. Это ООПТ местного, республиканского и федерального значения. Ориентироваться при разработке документов власти будут на популярность объектов, пояснила депутат.По ее словам, в числе территорий, представляющих интерес для развития экотуризма в республике, Бельбекский каньон и Бельбексая тисовая роща в Бахчисарайском районе, заказник "Аю-Даг", район Ай-Петри, гор Кошка и Каратау на Южном берегу Крыма.В границах Севастополя это, частности, заказник "Байдарский" (включающий живописную Байдарскую долину в окружении гор), район урочища Аязьма и мыса Айя, район Ласпинской бухты, урочища Батилиман.Накануне глава Минприроды России Александр Козлов выразил уверенность в том, что данный законопроект "заложит единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, сделает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами".Ранее эксперты высказали мнение о том, как сохранить природу Крыма и привлечь туристов. Читайте также на РИА Новости Крым:Глэмпинги в Севастополе: за и против Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма Отели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления
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государственная дума рф, закон и право, экология, туризм в крыму, новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Законопроект об экотуризме в России, рассмотрение которого президент поручил Госдуме ускорить
, по оптимистичным прогнозам, может быть принят к лету, максимум – до конца года. Об этом РИА Новости Крым сообщила депутат ГД от Севастополя, зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.
21 февраля, президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Заявление он сделал в ходе послания Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что документ "должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма".
Когда примут
Ранее ходили разговоры, что законопроект могут принять весной текущего года. Но этого может не произойти, говорит Татьяна Лобач: работы еще очень много.
"Есть поручение. В течение месяца он (законопроект) будет разработан и внесен, начнут рассматривать комитеты. Прогноз у меня – к лету. Это оптимистично. Будем надеяться, будем стараться. До конца года этот законопроект будет принят", – сказала Лобач.
Она отметила, что документу предстоит пройти три профильных комитета ГД: по туризму, по экологии и по земельно-имущественным отношениям: "Это три ключевые комитета", – отметила депутат.
Трудности разработки
По словам Лобач, наработки в этом направлении уже есть, к тому же ряд законодательных актов для ООПТ, которыми "частично на тех или иных территориях допускали то или иное строительство", приняты. Но "закон прямого действия, понятный для всех" крайне необходим.
Трудность в том, что в этом документе надо все хорошо продумать и предусмотреть, чтобы он, с одной стороны, не стал руководством к действию для недобросовестных инвесторов, с другой – не блокировал развитие перспективного туристического направления.
"Все наши территории очень разнообразны. И есть опасность, чтобы под предлогом закона не началась массовая застройка наших лесов. Настолько он (законопроект – ред.) должен быть выверен, чтобы не было никаких подтекстов и не было возможности, следуя ему, начинать застраивать ООПТ", – сказала Лобач.
Но в первую очередь необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, поскольку "любое туристическое размещение можно не открыть вообще, потому что есть такая история, как пожароопасный период, и там запрещено посещение наших лесов", подчеркнула депутат.
Что разрешат строить
Лобач заверила, что никто не позволит в зоне ООПТ капитального строительства. Согласно законодательству, здесь будут возможны только некапитальные, органично вписанные средства размещения, которые можно установить, снять и перенести в любое время без ущерба для природы.
Территории для экотуризма в Крыму
В Крыму и Севастополе немало территорий, куда может зайти инвестор, чтобы сделать отдых на природе более комфортным. Это ООПТ местного, республиканского и федерального значения. Ориентироваться при разработке документов власти будут на популярность объектов, пояснила депутат.
"На сегодняшний день сформировались те или иные туристические потоки. Люди едут, смотрят, и их там нахождение никак не урегулировано. Кто во что горазд: где-то лесхоз самостоятельно размещает, где-то еще кто-то... "Будет определяться количество стоянок и правила нахождения там", – пояснила Лобач.
По ее словам, в числе территорий, представляющих интерес для развития экотуризма в республике, Бельбекский каньон и Бельбексая тисовая роща в Бахчисарайском районе, заказник "Аю-Даг", район Ай-Петри, гор Кошка и Каратау на Южном берегу Крыма.
В границах Севастополя это, частности, заказник "Байдарский" (включающий живописную Байдарскую долину в окружении гор), район урочища Аязьма и мыса Айя, район Ласпинской бухты, урочища Батилиман.
Накануне глава Минприроды России Александр Козлов выразил уверенность в том, что данный законопроект "заложит единые основы правового регулирования туризма и рекреационной деятельности на природных территориях, сделает прозрачными земельно-правовые отношения между государством и инвесторами".
Ранее эксперты высказали мнение
о том, как сохранить природу Крыма и привлечь туристов.
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