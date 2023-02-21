https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-gosdume-uskorit-rassmotrenie-zakona-ob-ekoturizme-1127137956.html

Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме

Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме

Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T19:42

2023-02-21T19:42

2023-02-21T19:42

туризм

владимир путин (политик)

закон и право

туризм в крыму

послание федеральному собранию

государственная дума рф

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию.Президент отметил, что проект закона подготовлен и недавно обсуждался "с коллегами из правительства".На рассмотрении ГД находится проект документа, которым определяется механизм взаимодействия с инвесторами, готовыми вкладываться в туристическую отрасль и возводить объекты рекреации на особо охраняемых природных территориях. Документом также предусматривается определение правила организации экотуризма, в том числе относительно безопасности для самих отдыхающих. Ранее сообщалось, что законопроект могут принять весной этого года.21 февраля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходила в столичном Гостином дворе. Выступление российского лидера стало одним из самых продолжительных посланий, оно длилось 1 час 45 минут.В своей речи глава государства традиционно поднял темы важнейших направлений внутренней и внешней политики России, определил стратегические цели, а также приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны. Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023 Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов

https://crimea.ria.ru/20220624/oteli-i-kafe-na-vinogradnikakh-chto-dast-zakonoproekt-o-vinnom-turizme--1123638134.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, туризм в крыму, послание федеральному собранию, государственная дума рф, экология