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Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-poruchil-gosdume-uskorit-rassmotrenie-zakona-ob-ekoturizme-1127137956.html
Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме
Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме
Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T19:42
2023-02-21T19:42
туризм
владимир путин (политик)
закон и право
туризм в крыму
послание федеральному собранию
государственная дума рф
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию.Президент отметил, что проект закона подготовлен и недавно обсуждался "с коллегами из правительства".На рассмотрении ГД находится проект документа, которым определяется механизм взаимодействия с инвесторами, готовыми вкладываться в туристическую отрасль и возводить объекты рекреации на особо охраняемых природных территориях. Документом также предусматривается определение правила организации экотуризма, в том числе относительно безопасности для самих отдыхающих. Ранее сообщалось, что законопроект могут принять весной этого года.21 февраля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходила в столичном Гостином дворе. Выступление российского лидера стало одним из самых продолжительных посланий, оно длилось 1 час 45 минут.В своей речи глава государства традиционно поднял темы важнейших направлений внутренней и внешней политики России, определил стратегические цели, а также приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны. Читайте также на РИА Новости Крым:Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления Туризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023 Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
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владимир путин (политик), закон и право, туризм в крыму, послание федеральному собранию, государственная дума рф, экология
Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме

Путин поручил ускорить рассмотрение законопроекта о развитии туризма на охраняемых землях

19:42 21.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГорное озеро урочища Папия в селе Зеленогорье в Крыму
Горное озеро урочища Папия в селе Зеленогорье в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал Госдуму ускорить процесс рассмотрения важного для страны законопроекта о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию.
Президент отметил, что проект закона подготовлен и недавно обсуждался "с коллегами из правительства".
"Он должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмотрение этого законопроекта", – сказал президент.
На рассмотрении ГД находится проект документа, которым определяется механизм взаимодействия с инвесторами, готовыми вкладываться в туристическую отрасль и возводить объекты рекреации на особо охраняемых природных территориях. Документом также предусматривается определение правила организации экотуризма, в том числе относительно безопасности для самих отдыхающих. Ранее сообщалось, что законопроект могут принять весной этого года.
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21 февраля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходила в столичном Гостином дворе. Выступление российского лидера стало одним из самых продолжительных посланий, оно длилось 1 час 45 минут.
В своей речи глава государства традиционно поднял темы важнейших направлений внутренней и внешней политики России, определил стратегические цели, а также приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.
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ТуризмВладимир Путин (политик)Закон и правоТуризм в КрымуПослание Федеральному СобраниюГосударственная Дума РФЭкология
 
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