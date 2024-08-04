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Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России

Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России

Крым может стать для всей России примером того, как должен быть организован автомобильный туризм в регионе. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T07:01

2024-08-04T07:01

2024-08-04T07:01

радио "спутник в крыму"

крым

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туризм в крыму

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отдых в крыму

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Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России – Волков Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России – Волков audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крым может стать для всей России примером того, как должен быть организован автомобильный туризм в регионе. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.По словам Волкова, автомобильный поток в Крым растет с каждым годом. И это открывает для региона новые возможности.Как пример он привел крымские пляжи между Алуштой и Судаком, где традиционно на протяжении многих лет в курортный сезон вырастают туристические лагеря из машин, в том числе с прицепами. "Полные пляжи гостей на разных видах транспорта приезжают к нам", – заметил Волков.В Крыму на сегодняшний день едва ли не самые лучшие в России автозаправки, о чем говорят побывавшие на полуострове туристы из разных регионов. И это большой плюс для старта новых проектов, считает он.А вот вопрос с автокемпингами Крыму решать еще предстоит, считает он."Глэмпинги – это все-таки гламурные объекты. А вот автокемпинги для стоянки, остановки, заправки, отдыха, перекуса и так далее – задача сегодня такие кемпинговые зоны создавать", – сказал Волков.По его мнению, для их создания в Крыму есть все возможности, как с точки зрения природных богатств, так и исторического и культурного наследия, которое "всегда будет создавать точки притяжения"."Они были в Крыму еще с советских времен. Многие переформатированы либо находятся в заброшенном состоянии. На трассе "Таврида" у нас все в принципе идеально. Но нужно поработать над объектами размещения и стоянками. И отдельный вопрос – парковки для автомобилей у объектов притяжения и туристического показа, необходимо обеспечить кемпинговыми зонами практически все главные туристические площадки", – сказал Волков.По его словам, схема размещения таких объектов в Крыму уже разрабатывается. И наилучший способ воплощать подобные проекты в жизнь – делать это при поддержке государства, считает эксперт."Например, государство предоставляет земельный участок на льготных условиях, и инвесторы заходят. Надо помочь им прийти, так как с существующими с ставками инвестировать в автотуризм трудно. Они могли бы, например, получить льготу на кредитование", – предположил Волков.Также очень нужны новые улавливающие парковки, в частности, перед такими городами как Балаклава, Ялта и Евпатория. "Места для этого вполне можно предусмотреть", – заверил Волков.По его мнению, дополнительные места для стоянок позволили бы российскому туристу лучше узнать города Крыма, в том числе "самый древний в стране и самый недооцененный туристами город – Керчь", который остается сегодня лишь транзитным населенным пунктом после Крымского моста, заключил эксперт.Помимо прочего он считает, что в Крыму необходимо увеличивать число электрозаправок в объектах размещения и местах отдыха, так как популярность электрического транспорта в России растет и на таких машинах в Крым тоже едут.В начале июня 2024 года президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов страны утвердить программы развития автомобильного туризма, которые предусматривали бы создание новых парковок, кемпинговых и глэмпинговых зон, а также приведение в нормативное состояние региональной и межмуниципальной дорожной сети.В прошлом году об организации улавливающих парковок говорилось в Симферополе. Читайте также на РИА Новости Крым:За рулем по стране - сколько россиян выбирают автопутешествияГлэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризмаСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм

https://crimea.ria.ru/20220604/evpatoriyu-nazvali-odnim-iz-luchshikh-napravleniy-dlya-avtoturizma-1123439761.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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