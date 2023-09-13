https://crimea.ria.ru/20230913/ulavlivayuschie-parkovki-poyavyatsya-na-vezdakh-v-simferopol-1131387487.html

Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь

Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь

На въездах в Симферополь планируют построить улавливающие парковки, сейчас власти рассматривают варианты их расположения, подбирают подходящие участки и... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T17:55

2023-09-13T17:55

2023-09-13T17:55

симферополь

михаил афанасьев

городская среда

парковки

логистика

транспорт

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. На въездах в Симферополь планируют построить улавливающие парковки, сейчас власти рассматривают варианты их расположения, подбирают подходящие участки и оценивают востребованность. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму"."У нас много людей приезжают в Симферополь из пригорода и, конечно, на основных въездных направлениях необходимо делать улавливающие парковки. Люди смогут доезжать до города на авто, ставить машину на парковку и далее ехать на общественном транспорте. Сегодня мы ведем эту работу", - сказал мэр. Сейчас власти рассматривают разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.Кроме того, дополнительные парковочные места стараются предусмотреть при ремонте дорог – за счет их расширения и оборудования "карманов". Также специалисты городского управления транспорта и связи совместно с ГИБДД стараются оптимизировать транспортные потоки с учетом трафика, заключил глава Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовКак Симферополь готовится к отопительному сезонуКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов

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симферополь, михаил афанасьев, городская среда, парковки, логистика, транспорт, новости крыма, крым