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Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь
На въездах в Симферополь планируют построить улавливающие парковки, сейчас власти рассматривают варианты их расположения, подбирают подходящие участки и... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T17:55
2023-09-13T17:55
симферополь
михаил афанасьев
городская среда
парковки
логистика
транспорт
новости крыма
крым
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. На въездах в Симферополь планируют построить улавливающие парковки, сейчас власти рассматривают варианты их расположения, подбирают подходящие участки и оценивают востребованность. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму"."У нас много людей приезжают в Симферополь из пригорода и, конечно, на основных въездных направлениях необходимо делать улавливающие парковки. Люди смогут доезжать до города на авто, ставить машину на парковку и далее ехать на общественном транспорте. Сегодня мы ведем эту работу", - сказал мэр. Сейчас власти рассматривают разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.Кроме того, дополнительные парковочные места стараются предусмотреть при ремонте дорог – за счет их расширения и оборудования "карманов". Также специалисты городского управления транспорта и связи совместно с ГИБДД стараются оптимизировать транспортные потоки с учетом трафика, заключил глава Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовКак Симферополь готовится к отопительному сезонуКрым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов
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РИА Новости Крым
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96
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симферополь, михаил афанасьев, городская среда, парковки, логистика, транспорт, новости крыма, крым
Улавливающие парковки появятся на въездах в Симферополь

Мэр Симферополя Афанасьев: город оборудуют улавливающими парковками

17:55 13.09.2023
 
© РИА НовостиПарковка
Парковка - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. На въездах в Симферополь планируют построить улавливающие парковки, сейчас власти рассматривают варианты их расположения, подбирают подходящие участки и оценивают востребованность. Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".
"У нас много людей приезжают в Симферополь из пригорода и, конечно, на основных въездных направлениях необходимо делать улавливающие парковки. Люди смогут доезжать до города на авто, ставить машину на парковку и далее ехать на общественном транспорте. Сегодня мы ведем эту работу", - сказал мэр.
Он отметил, что для этого необходимо найти удобные с точки зрения логистики земельные участки: "И мы продумываем, где это возможно сделать и где это будет востребовано, но я уверен, что положительное решение мы найдем".
Сейчас власти рассматривают разные варианты их расположения на всех въездах в город: со стороны Севастополя, Ялты, Феодосии, Евпатории.
Кроме того, дополнительные парковочные места стараются предусмотреть при ремонте дорог – за счет их расширения и оборудования "карманов". Также специалисты городского управления транспорта и связи совместно с ГИБДД стараются оптимизировать транспортные потоки с учетом трафика, заключил глава Симферополя.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольМихаил АфанасьевГородская средаПарковкиЛогистикаТранспортНовости КрымаКрым
 
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