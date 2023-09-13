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Как Симферополь готовится к отопительному сезону
Как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
Работа по подготовке социальных объектов и жилого фонда Симферополя к отопительному периоду идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день к холодам готовы РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T15:52
2023-09-13T15:52
2023-09-13T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Работа по подготовке социальных объектов и жилого фонда Симферополя к отопительному периоду идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день к холодам готовы почти все учреждения образования и здравоохранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По данным администрации крымской столицы, по состоянию на конец августа готовность городского жилого фонда превышала 60%. Из 2 623 многоквартирных домов акт и паспорта готовности на тот момент получили уже 1 612. Выполнение управляющими организациями обязательств по проведению соответствующих работ находится на контроле городских властей.В целом в республике готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к наступлению холодов превышает 80 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезонуЗима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезонуКак правильно выбрать обогреватель – советы эксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Как Симферополь готовится к отопительному сезону
Мэр Симферополя: соцобъекты и жилой фонд практически завершили подготовку к зиме