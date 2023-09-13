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Как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Как Симферополь готовится к отопительному сезону
Как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
Работа по подготовке социальных объектов и жилого фонда Симферополя к отопительному периоду идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день к холодам готовы РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T15:52
2023-09-13T15:52
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крым
симферополь
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Работа по подготовке социальных объектов и жилого фонда Симферополя к отопительному периоду идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день к холодам готовы почти все учреждения образования и здравоохранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По данным администрации крымской столицы, по состоянию на конец августа готовность городского жилого фонда превышала 60%. Из 2 623 многоквартирных домов акт и паспорта готовности на тот момент получили уже 1 612. Выполнение управляющими организациями обязательств по проведению соответствующих работ находится на контроле городских властей.В целом в республике готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к наступлению холодов превышает 80 процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезонуЗима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезонуКак правильно выбрать обогреватель – советы эксперта
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крым, симферополь, михаил афанасьев, отопительный сезон в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма
Как Симферополь готовится к отопительному сезону

Мэр Симферополя: соцобъекты и жилой фонд практически завершили подготовку к зиме

15:52 13.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота системы отопления. Архивное фото
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Работа по подготовке социальных объектов и жилого фонда Симферополя к отопительному периоду идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день к холодам готовы почти все учреждения образования и здравоохранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Все объекты здравоохранения, образования, социальной сферы ведут плановую работу по подготовке к отопительному сезону и на сегодня уже большой процент готовности. Если говорить об учреждениях образования, то сегодня все школы, кроме одной, уже готовы к подаче тепла. Все сады также готовы. Учреждения здравоохранения завершают подготовительные работы, так что думаю, что проблем с отопительным сезоном у нас не будет", - рассказал он.
По данным администрации крымской столицы, по состоянию на конец августа готовность городского жилого фонда превышала 60%. Из 2 623 многоквартирных домов акт и паспорта готовности на тот момент получили уже 1 612. Выполнение управляющими организациями обязательств по проведению соответствующих работ находится на контроле городских властей.
В целом в республике готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к наступлению холодов превышает 80 процентов.
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