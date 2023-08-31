https://crimea.ria.ru/20230831/vse-idet-po-planu-kak-krym-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1131070405.html

Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону

Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T13:28

2023-08-31T13:28

2023-08-31T13:28

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его данным, готовность тепловых пунктов, котельных, водопроводных и тепловых сетей, очистных сооружений, канализационных станций и сетей к этому времени составляет от 64 до 86 процентов.Расчетно грядущей зимой Крыму потребуется 20 тысяч тонн угля, 6 тысяч тонн мазута, 516 тонн дизеля, 500 тонн твердого топлива. Запас по всем этим позиция с учетом прошлогодних остатков – 45 процентов.Ранее эксперт автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров пояснял, что работа по подготовке жилых многоэтажек к зиме нормативно должна завершится к 15 сентября. Паспорт готовности включает в себя все элементы общего имущества: кровля, остекление, двери, подвалы, системы водоснабжения, газоснабжения и так далее. По каждому элементу все должно быть обслужено и отрегулировано. Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезонуНасколько Крым готов к началу отопительного сезонаКак защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, общество