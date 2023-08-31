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Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T13:28
2023-08-31T13:28
2023-08-31T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его данным, готовность тепловых пунктов, котельных, водопроводных и тепловых сетей, очистных сооружений, канализационных станций и сетей к этому времени составляет от 64 до 86 процентов.Расчетно грядущей зимой Крыму потребуется 20 тысяч тонн угля, 6 тысяч тонн мазута, 516 тонн дизеля, 500 тонн твердого топлива. Запас по всем этим позиция с учетом прошлогодних остатков – 45 процентов.Ранее эксперт автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров пояснял, что работа по подготовке жилых многоэтажек к зиме нормативно должна завершится к 15 сентября. Паспорт готовности включает в себя все элементы общего имущества: кровля, остекление, двери, подвалы, системы водоснабжения, газоснабжения и так далее. По каждому элементу все должно быть обслужено и отрегулировано. Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезонуНасколько Крым готов к началу отопительного сезонаКак защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
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владимир константинов, крым, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, общество
Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
Константинов: подготовка к отопительному сезону в Крыму идет по плану
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Из 12 211 многоквартирных домов к отопительному сезону готовы 8 658 зданий, из 404 детских садов готовы 386 детских учреждений, а из 517 школ – 494 объекта. Из 121 учреждения здравоохранения к отопительному сезону готовы 72 здания", – перечислил Константинов.
По его данным, готовность тепловых пунктов, котельных, водопроводных и тепловых сетей, очистных сооружений, канализационных станций и сетей к этому времени составляет от 64 до 86 процентов.
Расчетно грядущей зимой Крыму потребуется 20 тысяч тонн угля, 6 тысяч тонн мазута, 516 тонн дизеля, 500 тонн твердого топлива. Запас по всем этим позиция с учетом прошлогодних остатков – 45 процентов.
"В 2022 году силами "Крымтеплокоммунэнерго" заменено порядка 20 км сетей. За счет средств из бюджета Крыма в прошлом году выполнена модернизация 3,2 км сетей теплоснабжения в Симферополе, что позволило снизить аварийность и повысить качество услуг, предоставляемых абонентам. В 2023 планируется заменить еще порядка 16,6 км сетей" , – констатировал спикер крымского парламента.
Ранее эксперт автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров пояснял
, что работа по подготовке жилых многоэтажек к зиме нормативно должна завершится к 15 сентября. Паспорт готовности включает в себя все элементы общего имущества: кровля, остекление, двери, подвалы, системы водоснабжения, газоснабжения и так далее. По каждому элементу все должно быть обслужено и отрегулировано.
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