https://crimea.ria.ru/20221127/kak-zaschitit-svoi-prava-pered-upravlyayuschey-kompaniey--instruktsiya-1125570046.html

Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция

Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция

Чем активнее собственник жилья, тем меньше счет за коммуналку. Все потому, что пользователь знает толк в качестве предоставляемых услуг и как получить... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T17:35

2022-11-27T17:35

2022-11-27T17:35

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Чем активнее собственник жилья, тем меньше счет за коммуналку. Все потому, что пользователь знает толк в качестве предоставляемых услуг и как получить компенсацию в случае чего. О секретах современного домоводства со ссылкой на Минстрой рассказала "Парламентская газета".Все коммунальные услуги поставляются в соответствии с определенными нормативами. Их определяет Жилищный кодекс РФ и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт>>Так, температура горячей воды должна быть в пределах от 60 до 75 градусов. Только при таких показателях можно предупредить загрязнение воды инфекциями, например, легионеллезом. Бактерия вызывает лихорадку, интоксикацию, поражает дыхательную систему и провоцирует пневмонию.Колебания температуры в пределах пяти градусов допустимы с 00 до 05 часов, в остальное время – не более трех. Если собственник наблюдает отступления от показателей на три пункта, то может потребовать компенсацию в размере 0,1 процента за каждый час.Строгий регламент также существует для подачи холодной и горячей воды. Так, холодное водоснабжение могут отключить суммарно на восемь часов за месяц, на четыре часа единовременно или при аварии на централизованных коммуникациях. Подачу горячей воды могут ограничить при тех же условиях, что и холодную, но с двумя оговорками: во-первых, при проблемах на тупиковой магистрали восстановить водоснабжение обязаны не позднее чем через сутки; во-вторых, в случае ежегодных и профилактических работ максимальной продолжительностью до двух недель. Отмечается, что за каждый час просрочки за расчетный период плата снижается на 0,15 процент.Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме>>Нормативы установлены и для давления в трубах, как с холодной, так и с горячей водой. В случае отклонений собственник жилья может взыскать компенсацию с ресурсоснабжающего предприятия за каждый час.Свои правила существуют и для отопления.Если жилищные права жильцов с точки зрения качества предоставления коммунальных услуг нарушаются, отстоять их можно обратившись в аварийно-диспетчерскую службу и вызвав мастера. Специалист письменно зафиксирует неполадку, и на основании этого документа управляющая компания должна сделать перерасчет.Также можно установить умный прибор учета. Так, современные водомеры показывают давление и температуру воды. Услуга будет несколько дороже, но окупится значительно быстрее, чем переживания о несправедливых счетах за коммуналку.Ранее эксперт Петров объяснил причины поднятия тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года и на какие цели предприятия направят полученные от индексации деньги.

https://crimea.ria.ru/20221127/na-kakie-tseli-predpriyatiya-zhkkh-napravyat-poluchennye-ot-indeksatsii-dengi-1125550480.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество, отопительный сезон в крыму