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Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
Чем активнее собственник жилья, тем меньше счет за коммуналку. Все потому, что пользователь знает толк в качестве предоставляемых услуг и как получить... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T17:35
2022-11-27T17:35
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Чем активнее собственник жилья, тем меньше счет за коммуналку. Все потому, что пользователь знает толк в качестве предоставляемых услуг и как получить компенсацию в случае чего. О секретах современного домоводства со ссылкой на Минстрой рассказала "Парламентская газета".Все коммунальные услуги поставляются в соответствии с определенными нормативами. Их определяет Жилищный кодекс РФ и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт&gt;&gt;Так, температура горячей воды должна быть в пределах от 60 до 75 градусов. Только при таких показателях можно предупредить загрязнение воды инфекциями, например, легионеллезом. Бактерия вызывает лихорадку, интоксикацию, поражает дыхательную систему и провоцирует пневмонию.Колебания температуры в пределах пяти градусов допустимы с 00 до 05 часов, в остальное время – не более трех. Если собственник наблюдает отступления от показателей на три пункта, то может потребовать компенсацию в размере 0,1 процента за каждый час.Строгий регламент также существует для подачи холодной и горячей воды. Так, холодное водоснабжение могут отключить суммарно на восемь часов за месяц, на четыре часа единовременно или при аварии на централизованных коммуникациях. Подачу горячей воды могут ограничить при тех же условиях, что и холодную, но с двумя оговорками: во-первых, при проблемах на тупиковой магистрали восстановить водоснабжение обязаны не позднее чем через сутки; во-вторых, в случае ежегодных и профилактических работ максимальной продолжительностью до двух недель. Отмечается, что за каждый час просрочки за расчетный период плата снижается на 0,15 процент.Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме&gt;&gt;Нормативы установлены и для давления в трубах, как с холодной, так и с горячей водой. В случае отклонений собственник жилья может взыскать компенсацию с ресурсоснабжающего предприятия за каждый час.Свои правила существуют и для отопления.Если жилищные права жильцов с точки зрения качества предоставления коммунальных услуг нарушаются, отстоять их можно обратившись в аварийно-диспетчерскую службу и вызвав мастера. Специалист письменно зафиксирует неполадку, и на основании этого документа управляющая компания должна сделать перерасчет.Также можно установить умный прибор учета. Так, современные водомеры показывают давление и температуру воды. Услуга будет несколько дороже, но окупится значительно быстрее, чем переживания о несправедливых счетах за коммуналку.Ранее эксперт Петров объяснил причины поднятия тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года и на какие цели предприятия направят полученные от индексации деньги.
https://crimea.ria.ru/20221127/na-kakie-tseli-predpriyatiya-zhkkh-napravyat-poluchennye-ot-indeksatsii-dengi-1125550480.html
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4.7
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество, отопительный сезон в крыму
Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция

Знай свои права и плати меньше: как сэкономить на коммунальных платежах

17:35 27.11.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Чем активнее собственник жилья, тем меньше счет за коммуналку. Все потому, что пользователь знает толк в качестве предоставляемых услуг и как получить компенсацию в случае чего. О секретах современного домоводства со ссылкой на Минстрой рассказала "Парламентская газета".
Все коммунальные услуги поставляются в соответствии с определенными нормативами. Их определяет Жилищный кодекс РФ и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт>>
Так, температура горячей воды должна быть в пределах от 60 до 75 градусов. Только при таких показателях можно предупредить загрязнение воды инфекциями, например, легионеллезом. Бактерия вызывает лихорадку, интоксикацию, поражает дыхательную систему и провоцирует пневмонию.
Колебания температуры в пределах пяти градусов допустимы с 00 до 05 часов, в остальное время – не более трех. Если собственник наблюдает отступления от показателей на три пункта, то может потребовать компенсацию в размере 0,1 процента за каждый час.
"А если температура в кране ниже 40 градусов, потребитель вправе требовать расчета как за холодную воду", – констатируют в издании.
Строгий регламент также существует для подачи холодной и горячей воды. Так, холодное водоснабжение могут отключить суммарно на восемь часов за месяц, на четыре часа единовременно или при аварии на централизованных коммуникациях. Подачу горячей воды могут ограничить при тех же условиях, что и холодную, но с двумя оговорками: во-первых, при проблемах на тупиковой магистрали восстановить водоснабжение обязаны не позднее чем через сутки; во-вторых, в случае ежегодных и профилактических работ максимальной продолжительностью до двух недель. Отмечается, что за каждый час просрочки за расчетный период плата снижается на 0,15 процент.
Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме>>
Нормативы установлены и для давления в трубах, как с холодной, так и с горячей водой. В случае отклонений собственник жилья может взыскать компенсацию с ресурсоснабжающего предприятия за каждый час.
Свои правила существуют и для отопления.
"Отопление могут отключить не более чем на 24 часа в месяц. При температуре в квартире от плюс 12 градусов – на 16 часов подряд, от 10 до 12 градусов – на восемь, от восьми до десяти градусов – на четыре. За каждый час задержки можно просить перерасчет в меньшую сторону на 0,15 процента", – пояснили в "Парламентской газете".
Если жилищные права жильцов с точки зрения качества предоставления коммунальных услуг нарушаются, отстоять их можно обратившись в аварийно-диспетчерскую службу и вызвав мастера. Специалист письменно зафиксирует неполадку, и на основании этого документа управляющая компания должна сделать перерасчет.
Также можно установить умный прибор учета. Так, современные водомеры показывают давление и температуру воды. Услуга будет несколько дороже, но окупится значительно быстрее, чем переживания о несправедливых счетах за коммуналку.
Ранее эксперт Петров объяснил причины поднятия тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года и на какие цели предприятия направят полученные от индексации деньги.
Сантехник красит трубу на тепловом узле в подвале одного из жилых домов - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
16:09Радио "Спутник в Крыму"
На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги
 
Жилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбществоОтопительный сезон в Крыму
 
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