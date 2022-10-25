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Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221025/kuda-zhalovatsya-na-otsutstvie-otopleniya-v-dome-1125062017.html
Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме
Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме
В Крыму более 60% многоэтажек к этому времени получили централизованное тепло. Те, кто все еще продолжает ждать начала отопительного сезона, в первую очередь... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T08:12
2022-10-25T08:12
радио "спутник в крыму"
общество
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму более 60% многоэтажек к этому времени получили централизованное тепло. Те, кто все еще продолжает ждать начала отопительного сезона, в первую очередь должны обратиться в управляющую компанию. Если вопрос оперативно не решится – поменять обслуживающую организацию. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.По его словам, решения о старте подачи тепла принимают главы муниципальных образований, а значит отопительный сезон в разных городах Крыма начинается в разное время."Например, в Симферополе местные власти решили подавать тепло с 17 октября, а в Керчи только сегодня. По-хорошему, дома должны быть сразу готовы к запуску отопления. Вся подготовка должна проводиться еще летом. Но на практике мы знаем, что все и всегда готово не бывает, и наладка всех процессов занимает примерно две недели. Таким образом, тепло в дома людей, даже в одном городе, приходит не одновременно", - поясняет специалист.В Севастополе включают отопление раньше срока &gt;&gt;Если отопительный сезон в вашем населенном пункте объявлен, но тепла нет даже спустя две недели, значит ваша управляющая компания не справляется со своими функциями. В этом случае необходимо сначала обратиться в обслуживающую организацию, а если проблема не решится – в Государственную жилищную инспекцию, которая должна провести проверку.Его коллега, замдиректора "ЖКХ Контроль РК" Олег Бышук подчеркивает, что принять решение о смене обслуживающей организации можно только на общем собрании собственников многоквартирного дома. Лучше всего, если процесс будет координировать председатель совета дома."Вообще все процессы должен контролировать председатель. На всех этапах проверять готовность дома, подписывать паспорт готовности к зиме. Председатель – это контролер, а без контроля невозможно понимать реальное состояние дома. Поэтому очень важно, чтобы такой человек был. Если его нет, очень рекомендуем жильцам подумать о том, чтобы выбрать ответственного и, может быть, как-то стимулировать эту общественную работу, поскольку она отбирает много сил и времени", - советует Бышук.Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме &gt;&gt;Ранее эксперты рассказали, кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме.
https://crimea.ria.ru/20221005/kto-i-kak-obyazan-gotovit-doma-bez-tsentralnogo-otopleniya-k-zime-1124712816.html
https://crimea.ria.ru/20221007/individualnye-gazovye-kotly-v-mnogokvartirnykh-domakh-khotyat-zapretit--1124757955.html
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общество, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, отопительный сезон в крыму
Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме

Эксперты "ЖКХ Контроль" дали совет тем, в чьи дома не приходит тепло

08:12 25.10.2022
 
© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Крыму более 60% многоэтажек к этому времени получили централизованное тепло. Те, кто все еще продолжает ждать начала отопительного сезона, в первую очередь должны обратиться в управляющую компанию. Если вопрос оперативно не решится – поменять обслуживающую организацию. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дал директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
По его словам, решения о старте подачи тепла принимают главы муниципальных образований, а значит отопительный сезон в разных городах Крыма начинается в разное время.
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5 октября, 08:21Радио "Спутник в Крыму"
Кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме
"Например, в Симферополе местные власти решили подавать тепло с 17 октября, а в Керчи только сегодня. По-хорошему, дома должны быть сразу готовы к запуску отопления. Вся подготовка должна проводиться еще летом. Но на практике мы знаем, что все и всегда готово не бывает, и наладка всех процессов занимает примерно две недели. Таким образом, тепло в дома людей, даже в одном городе, приходит не одновременно", - поясняет специалист.
В Севастополе включают отопление раньше срока >>
Если отопительный сезон в вашем населенном пункте объявлен, но тепла нет даже спустя две недели, значит ваша управляющая компания не справляется со своими функциями. В этом случае необходимо сначала обратиться в обслуживающую организацию, а если проблема не решится – в Государственную жилищную инспекцию, которая должна провести проверку.
"Можно обратиться и к нам в "ЖКХ-Контроль", позвонив на горячую линию или написав электронное письмо. Мы подскажем, как действовать. В ряде случаев необходимо менять управляющую компанию. Мы поможем подобрать добросовестную организацию. Тем более сейчас на этом рынке много мошенников. Есть такие, которые не имеют ни аварийной службы, ни офиса, ни желания работать, а только собирать деньги. Эти компании нам уже известны", - продолжает эксперт.
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7 октября, 19:47
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Его коллега, замдиректора "ЖКХ Контроль РК" Олег Бышук подчеркивает, что принять решение о смене обслуживающей организации можно только на общем собрании собственников многоквартирного дома. Лучше всего, если процесс будет координировать председатель совета дома.
"Вообще все процессы должен контролировать председатель. На всех этапах проверять готовность дома, подписывать паспорт готовности к зиме. Председатель – это контролер, а без контроля невозможно понимать реальное состояние дома. Поэтому очень важно, чтобы такой человек был. Если его нет, очень рекомендуем жильцам подумать о том, чтобы выбрать ответственного и, может быть, как-то стимулировать эту общественную работу, поскольку она отбирает много сил и времени", - советует Бышук.
Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме >>
Ранее эксперты рассказали, кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме.
 
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоКрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОтопительный сезон в Крыму
 
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