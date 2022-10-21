https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-vklyuchayut-otoplenie-ranshe-sroka-1125017831.html

В Севастополе включают отопление раньше срока

В Севастополе включают отопление раньше срока - РИА Новости Крым, 21.10.2022

В Севастополе включают отопление раньше срока

В Севастополе отопительный сезон стартует 21 октября, решение принято по многочисленным просьбам горожан. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T11:19

2022-10-21T11:19

2022-10-21T11:19

севастополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе отопительный сезон стартует 21 октября, решение принято по многочисленным просьбам горожан. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Накануне губернатор сообщил, что отопление запустят с 1 ноября, поскольку нормативы предполагают для этого установление среднесуточной температуры ниже 8 градусов. Сейчас, по словам Развожаева, в регионе теплее, кроме того, каждый день отопительного сезона, начатого раньше нормативного срока, влечет дополнительные расходы бюджета.

https://crimea.ria.ru/20220430/v-rossii-doma-s-pechnym-otopleniem-perevedut-na-gaz-za-schet-gosudarstva-1123101463.html

севастополь

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2022

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севастополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, михаил развожаев