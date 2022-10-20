https://crimea.ria.ru/20221020/v-sevastopole-otopitelnyy-sezon-nachnetsya-1-noyabrya-1125004718.html

В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября

В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября

Отопительный сезон в Севастополе начнется с 1 ноября. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T17:47

2022-10-20T17:47

2022-10-20T17:52

севастополь

отопительный сезон в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе начнется с 1 ноября. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.По данным директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, с сегодняшнего дня социальные учреждения начали подавать заявки на подключение. По его словам, тепло в многоквартирные дома планировалось подать с 10-11 ноября. Однако Развожаев поручил сдвинуть график."С 26 октября надо уже отапливать социальные учреждения по заявкам. А с 1 ноября, а не 10 числа, начать отопительный сезон", – сказал губернатор.В Крыму отопительный сезон стартовал 19 октября.

https://crimea.ria.ru/20221014/zhdat-li-teplykh-batarey-v-sevastopole-v-oktyabre-1124892191.html

севастополь

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2022

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севастополь, отопительный сезон в крыму