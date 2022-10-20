https://crimea.ria.ru/20221020/v-sevastopole-otopitelnyy-sezon-nachnetsya-1-noyabrya-1125004718.html
В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября
В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября - РИА Новости Крым, 20.10.2022
В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября
Отопительный сезон в Севастополе начнется с 1 ноября. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T17:47
2022-10-20T17:47
2022-10-20T17:52
севастополь
отопительный сезон в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе начнется с 1 ноября. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.По данным директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, с сегодняшнего дня социальные учреждения начали подавать заявки на подключение. По его словам, тепло в многоквартирные дома планировалось подать с 10-11 ноября. Однако Развожаев поручил сдвинуть график."С 26 октября надо уже отапливать социальные учреждения по заявкам. А с 1 ноября, а не 10 числа, начать отопительный сезон", – сказал губернатор.В Крыму отопительный сезон стартовал 19 октября.
https://crimea.ria.ru/20221014/zhdat-li-teplykh-batarey-v-sevastopole-v-oktyabre-1124892191.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, отопительный сезон в крыму
В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября
Отопление в жилых домах Севастополя включат с 1 ноября – власти
17:47 20.10.2022 (обновлено: 17:52 20.10.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе начнется с 1 ноября. Такое распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.
По данным директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, с сегодняшнего дня социальные учреждения начали подавать заявки на подключение. По его словам, тепло в многоквартирные дома планировалось подать с 10-11 ноября. Однако Развожаев поручил сдвинуть график.
"С 26 октября надо уже отапливать социальные учреждения по заявкам. А с 1 ноября, а не 10 числа, начать отопительный сезон", – сказал губернатор.
В Крыму отопительный сезон стартовал
19 октября.