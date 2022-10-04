https://crimea.ria.ru/20221004/chislo-avariy-na-setyakh-pokazhet-fakticheskuyu-gotovnost-kryma-k-zime-1124712679.html

Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме

Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме

Управляющие компании Крыма заявили о почти 100% готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Однако реальную оценку можно будет дать только после... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T20:38

2022-10-04T20:38

2022-10-04T20:16

радио "спутник в крыму"

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Управляющие компании Крыма заявили о почти 100% готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Однако реальную оценку можно будет дать только после начала отопительного сезона, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" замдиректора АНО "ЖКХ Контроль РК" Олег Бышук."Как правило, управляющие компании в Крыму начинают реальную подготовку к отопительному сезону только после подачи теплоносителя. Начинаются порывы труб в домах, жалобы от жильцов и срочные ремонты. Число таких случаев позволяет оценить реальную, а не по документам, готовность к зиме", – констатировал Бышук.Гость студии подчеркнул, что именно от качества работы управляющих организаций зависит, как пройдет запуск отопительного сезона.Минстрой хочет ввести оплату тепла по факту потребления – что изменится >>Если же сотрудники обслуживающей организации действительно подготовили дом к зиме, то после открытия задвижки тепло быстро распространится по дому, а комфортная температура в помещениях установится в течение нескольких часов. В противном случае можно сделать вывод, что подготовка дома прошла исключительно на бумаге.Кроме того, директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отметил, что в сельских районах Крыма уровень подготовки к зиме и качество работы управляющих компаний в разы ниже чем в городах.

https://crimea.ria.ru/20220928/kak-krym-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-1124647601.html

https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя