https://crimea.ria.ru/20221004/chislo-avariy-na-setyakh-pokazhet-fakticheskuyu-gotovnost-kryma-k-zime-1124712679.html
Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
Управляющие компании Крыма заявили о почти 100% готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Однако реальную оценку можно будет дать только после... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T20:38
2022-10-04T20:38
2022-10-04T20:16
радио "спутник в крыму"
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Управляющие компании Крыма заявили о почти 100% готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Однако реальную оценку можно будет дать только после начала отопительного сезона, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" замдиректора АНО "ЖКХ Контроль РК" Олег Бышук."Как правило, управляющие компании в Крыму начинают реальную подготовку к отопительному сезону только после подачи теплоносителя. Начинаются порывы труб в домах, жалобы от жильцов и срочные ремонты. Число таких случаев позволяет оценить реальную, а не по документам, готовность к зиме", – констатировал Бышук.Гость студии подчеркнул, что именно от качества работы управляющих организаций зависит, как пройдет запуск отопительного сезона.Минстрой хочет ввести оплату тепла по факту потребления – что изменится >>Если же сотрудники обслуживающей организации действительно подготовили дом к зиме, то после открытия задвижки тепло быстро распространится по дому, а комфортная температура в помещениях установится в течение нескольких часов. В противном случае можно сделать вывод, что подготовка дома прошла исключительно на бумаге.Кроме того, директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отметил, что в сельских районах Крыма уровень подготовки к зиме и качество работы управляющих компаний в разы ниже чем в городах.
https://crimea.ria.ru/20220928/kak-krym-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-1124647601.html
https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
Оценить готовность Крыма к отопительному сезону можно будет после его начала – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Управляющие компании Крыма заявили о почти 100% готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Однако реальную оценку можно будет дать только после начала отопительного сезона, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" замдиректора АНО "ЖКХ Контроль РК" Олег Бышук.
"Как правило, управляющие компании в Крыму начинают реальную подготовку к отопительному сезону только после подачи теплоносителя. Начинаются порывы труб в домах, жалобы от жильцов и срочные ремонты. Число таких случаев позволяет оценить реальную, а не по документам, готовность к зиме", – констатировал Бышук.
Гость студии подчеркнул, что именно от качества работы управляющих организаций зависит, как пройдет запуск отопительного сезона.
"Если в весенне-летний период систему не промыли от мусора – радиаторы забьются и останутся холодными. Если система не была отпрессована, то после подачи давления сети не выдержат и начнутся порывы. Если система не была заполнена водой, то при подаче теплоносителя соберется слишком много воздуха, который необходимо будет спускать", – перечислил наиболее распространенные проблемы эксперт.
Если же сотрудники обслуживающей организации действительно подготовили дом к зиме, то после открытия задвижки тепло быстро распространится по дому, а комфортная температура в помещениях установится в течение нескольких часов. В противном случае можно сделать вывод, что подготовка дома прошла исключительно на бумаге.
Кроме того, директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров отметил, что в сельских районах Крыма уровень подготовки к зиме и качество работы управляющих компаний в разы ниже чем в городах.