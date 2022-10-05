https://crimea.ria.ru/20221005/kto-i-kak-obyazan-gotovit-doma-bez-tsentralnogo-otopleniya-k-zime-1124712816.html
Кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме
Кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме
Дома без центрального отопления управляющие компании тоже обязаны готовить к осенне-зимнему сезону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T08:21
2022-10-05T08:21
2022-10-05T08:21
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Дома без центрального отопления управляющие компании тоже обязаны готовить к осенне-зимнему сезону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он уточнил, что речь идет не только о новостройках, где проектом предусмотрена установка двухконтурных газовых котлов.Если квартира отапливается газовым обогревателем (котлом) или установлена водонагревательная колонка, то должна быть проверена работа вентиляционных каналов и исправность внутриквартирного газового оборудования.Глава АНО "ЖКХ Контроль РК" констатировал, что если в крупных городах республики ситуация более-менее стабильная, то в сельской местности качество работы обслуживающих организаций очень низкое."В селах высок процент домов, где текут кровли, полностью или частично отсутствует остекление в подъездах, не запираются входные двери. Фактически, никакие управляющие организации там не появляются. При этом по документам дом готов", – резюмировал Петров.Чтобы понудить управляющую компанию выполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию дома, эксперт порекомендовал обращаться в АНО "ЖКХ Контроль РК", жилищную инспекцию. Но самым верным и действенным способом он назвал замену обслуживающей компании на более ответственную.В свою очередь замдиректора АНО "ЖКХ Контроль РК" Олег Бышук подчеркнул, что судить о реальной степени готовности домов к осенне-зимнему периоду можно будет только после начала отопительного сезона.
https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме
Управляющие компании обязаны готовить к зиме дома без центрального отопления – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Дома без центрального отопления управляющие компании тоже обязаны готовить к осенне-зимнему сезону. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
Он уточнил, что речь идет не только о новостройках, где проектом предусмотрена установка двухконтурных газовых котлов.
"Если в доме установлено электрическое отопление, то сотрудники обслуживающей организации должны провести ревизию электросетей. Так как после массового включения обогревателей могут возникать короткие замыкания во внутридомовых сетях или аварии на щитовых подстанциях", – пояснил Петров.
Если квартира отапливается газовым обогревателем (котлом) или установлена водонагревательная колонка, то должна быть проверена работа вентиляционных каналов и исправность внутриквартирного газового оборудования.
Глава АНО "ЖКХ Контроль РК" констатировал, что если в крупных городах республики ситуация более-менее стабильная, то в сельской местности качество работы обслуживающих организаций очень низкое.
"В селах высок процент домов, где текут кровли, полностью или частично отсутствует остекление в подъездах, не запираются входные двери. Фактически, никакие управляющие организации там не появляются. При этом по документам дом готов", – резюмировал Петров.
Чтобы понудить управляющую компанию выполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию дома, эксперт порекомендовал обращаться в АНО "ЖКХ Контроль РК", жилищную инспекцию. Но самым верным и действенным способом он назвал замену обслуживающей компании на более ответственную.
В свою очередь замдиректора АНО "ЖКХ Контроль РК" Олег Бышук подчеркнул, что судить о реальной степени готовности домов к осенне-зимнему периоду можно будет только после начала отопительного сезона.