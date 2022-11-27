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Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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https://crimea.ria.ru/20221127/kogda-vozmozhno-snizhenie-tarifov-na-vodu-v-krymu--ekspert-1125554958.html
Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт
Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт
Двигателем экономики и хозяйства является наука, обеспечивающая внедрение таких технологий, которые помогут снизить затраты ресурсоснабжающих организаций и, как РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-27T08:24
2022-11-26T22:46
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
мнения
экономика
крым
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Двигателем экономики и хозяйства является наука, обеспечивающая внедрение таких технологий, которые помогут снизить затраты ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, – коммунальные тарифы для населения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.24 ноября Общественная плата РК поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 11,4% с 1 декабря 2022 года. Плановый пересмотр тарифов с июля 2023-го на декабрь 2022-го перенесли в соответствии с недавним постановлением правительства России. Отмечалось, что основной причиной роста тарифов является повышение цен на энергоресурсы, размер которых формируется на федеральном уровне.Копачевский отметил, что у каждой ресурсоснабжающей организации есть затраты на электроэнергию, реагенты, расходные материалы для поддержания существующей системы в рабочем состоянии, а также на зарплату. И если говорить о факторе, который спровоцировал повышение тарифов именно сейчас, то один из них – это увеличение размера оплаты труда во всех регионах РФ, полагает он. "Поскольку повысился МРОТ, неизбежно предприятия должны повышать зарплату своим сотрудникам. То есть даже без увеличения стоимости электроэнергии, расходников и реагентов увеличивается затратная часть – на выплаты", – пояснил Копачевский.При этом на сегодняшний день тариф комбинированный: одну его часть оплачивает население, другую – государство, компенсируя людям затраты. А рост МРОТ предполагает, что население теперь способно больше платить за те услуги, которые оно потребляет, добавил он.Помимо этого, существенных вложений требуют внедряемые предприятиями современные технологии, в частности - системы автоматики, а значит, необходимо обеспечить такое развитие, чтобы прибыль превышала затраты, и они окупились, отметил эксперт.При этом для снижения инфляции важно, чтобы производство получало не просто новизну, а разработки, способные привести к снижению затрат. Только в этом случае можно ждать снижения тарифов на услуги, но пока говорить об этом не приходится, констатировал он."Система науки и образования должна двигать хозяйство и экономику. А если с экономикой не все благополучно, значит, уровень нашего индекса образования и научности – именно в качестве, а не в количестве дипломов – не соответствует тому, что мы хотим от этой экономики", – добавил он.Копачевский отметил, что проблему роста тарифов на воду в регионе можно решить, если Крым определится, является ли отрасль водоснабжения и водоотведения для него приоритетной. И если да, то действовать соответственно цели - развивать науку и соответствующее производство.
https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, мнения, экономика, крым, наука и технологии
Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт

Копачевский: снизить тарифы позволит снижение затрат благодаря внедрению новых технологий

08:24 27.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМакет станции очистки сточных вод
Макет станции очистки сточных вод - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Двигателем экономики и хозяйства является наука, обеспечивающая внедрение таких технологий, которые помогут снизить затраты ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, – коммунальные тарифы для населения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
24 ноября Общественная плата РК поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 11,4% с 1 декабря 2022 года. Плановый пересмотр тарифов с июля 2023-го на декабрь 2022-го перенесли в соответствии с недавним постановлением правительства России. Отмечалось, что основной причиной роста тарифов является повышение цен на энергоресурсы, размер которых формируется на федеральном уровне.
Копачевский отметил, что у каждой ресурсоснабжающей организации есть затраты на электроэнергию, реагенты, расходные материалы для поддержания существующей системы в рабочем состоянии, а также на зарплату. И если говорить о факторе, который спровоцировал повышение тарифов именно сейчас, то один из них – это увеличение размера оплаты труда во всех регионах РФ, полагает он.
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"Поскольку повысился МРОТ, неизбежно предприятия должны повышать зарплату своим сотрудникам. То есть даже без увеличения стоимости электроэнергии, расходников и реагентов увеличивается затратная часть – на выплаты", – пояснил Копачевский.
При этом на сегодняшний день тариф комбинированный: одну его часть оплачивает население, другую – государство, компенсируя людям затраты. А рост МРОТ предполагает, что население теперь способно больше платить за те услуги, которые оно потребляет, добавил он.
Помимо этого, существенных вложений требуют внедряемые предприятиями современные технологии, в частности - системы автоматики, а значит, необходимо обеспечить такое развитие, чтобы прибыль превышала затраты, и они окупились, отметил эксперт.
При этом для снижения инфляции важно, чтобы производство получало не просто новизну, а разработки, способные привести к снижению затрат. Только в этом случае можно ждать снижения тарифов на услуги, но пока говорить об этом не приходится, констатировал он.
"Мы, на сегодняшний день, практически не внедряем в нашей отрасли таких научных решений, которые приводили бы к снижению затрат. Вот это ключевой вопрос", – подчеркнул Копачевский.
"Система науки и образования должна двигать хозяйство и экономику. А если с экономикой не все благополучно, значит, уровень нашего индекса образования и научности – именно в качестве, а не в количестве дипломов – не соответствует тому, что мы хотим от этой экономики", – добавил он.
Копачевский отметил, что проблему роста тарифов на воду в регионе можно решить, если Крым определится, является ли отрасль водоснабжения и водоотведения для него приоритетной. И если да, то действовать соответственно цели - развивать науку и соответствующее производство.
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