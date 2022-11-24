https://crimea.ria.ru/20221124/na-skolko-tarify-zhkkh-vyrastut-dlya-krymchan-v-etom-godu-1125528491.html

На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году

На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году - РИА Новости Крым, 24.11.2022

На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году

Решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T15:27

2022-11-24T15:27

2022-11-24T15:27

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

экономика

общество

александр форманчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/16/1116251655_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_a83f463534ff55e35db6a30735405448.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.24 ноября Общественная плата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 11,4 процента с 1 декабря 2022 года. По словам Форманчука, такое решение было неизбежно в силу сложившейся экономической ситуации и в любом случае было бы принято во втором полугодии 2023 года.Он отметил, что повышение тарифов – единовременная мера. Стоимость останется на установленном с 1 декабря 2022 года уровне до 1 июля 2024 года."Повышение было бы неизбежным со второго полугодия 2023 года, но складывающаяся сегодня в экономике ситуация требует некоторого ускорения процедуры, тем более, что мы живем в мобилизационных условиях", – добавил Форманчук.Он подчеркнул, что на сегодняшний день часть расходов за потребляемые населением услуги берет на себя бюджет республики, поэтому даже минимальный рост цен на ЖКХ будет не ощутим."Из республиканского бюджета Крыма выделяются значительные средства, более двух миллиардов рублей, на компенсацию расходов ресурсосберегающим организациям, чтобы они не падали на плечи населения, поэтому, если говорить о росте цен, то он будет минимальным", – резюмировал Форманчук.

https://crimea.ria.ru/20220803/kak-ne-pereplachivat-za-uslugi-zhkkh--sovet-eksperta-1124038665.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экономика, общество, александр форманчук