https://crimea.ria.ru/20221124/na-skolko-tarify-zhkkh-vyrastut-dlya-krymchan-v-etom-godu-1125528491.html
На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году
На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году - РИА Новости Крым, 24.11.2022
На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году
Решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T15:27
2022-11-24T15:27
2022-11-24T15:27
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
экономика
общество
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.24 ноября Общественная плата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 11,4 процента с 1 декабря 2022 года. По словам Форманчука, такое решение было неизбежно в силу сложившейся экономической ситуации и в любом случае было бы принято во втором полугодии 2023 года.Он отметил, что повышение тарифов – единовременная мера. Стоимость останется на установленном с 1 декабря 2022 года уровне до 1 июля 2024 года."Повышение было бы неизбежным со второго полугодия 2023 года, но складывающаяся сегодня в экономике ситуация требует некоторого ускорения процедуры, тем более, что мы живем в мобилизационных условиях", – добавил Форманчук.Он подчеркнул, что на сегодняшний день часть расходов за потребляемые населением услуги берет на себя бюджет республики, поэтому даже минимальный рост цен на ЖКХ будет не ощутим."Из республиканского бюджета Крыма выделяются значительные средства, более двух миллиардов рублей, на компенсацию расходов ресурсосберегающим организациям, чтобы они не падали на плечи населения, поэтому, если говорить о росте цен, то он будет минимальным", – резюмировал Форманчук.
https://crimea.ria.ru/20220803/kak-ne-pereplachivat-za-uslugi-zhkkh--sovet-eksperta-1124038665.html
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Елена Стрельченко
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Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экономика, общество, александр форманчук
На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году
В ОП объяснили причины повышения тарифов на коммунальные услуги
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным. Такое мнение РИА Новости Крым высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
24 ноября Общественная плата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 11,4 процента с 1 декабря 2022 года. По словам Форманчука, такое решение было неизбежно в силу сложившейся экономической ситуации и в любом случае было бы принято во втором полугодии 2023 года.
"С первого декабря этого года произойдет повышение тарифов в Крыму. Оно коснется всего населения. Важно обратить внимание, что сегодня в республике самые низкие тарифы среди других регионов РФ. С другой стороны, мы понимаем, что повышение тарифов неизбежно, и посчитали возможным в озвученных вице-премьером Ириной Кивико предельных показателях согласиться с тем, что сегодня предусмотренная федеральными властями мера необходима", – пояснил председатель Общественной палаты.
Он отметил, что повышение тарифов – единовременная мера. Стоимость останется на установленном с 1 декабря 2022 года уровне до 1 июля 2024 года.
"Повышение было бы неизбежным со второго полугодия 2023 года, но складывающаяся сегодня в экономике ситуация требует некоторого ускорения процедуры, тем более, что мы живем в мобилизационных условиях", – добавил Форманчук.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день часть расходов за потребляемые населением услуги берет на себя бюджет республики, поэтому даже минимальный рост цен на ЖКХ будет не ощутим.
"Из республиканского бюджета Крыма выделяются значительные средства, более двух миллиардов рублей, на компенсацию расходов ресурсосберегающим организациям, чтобы они не падали на плечи населения, поэтому, если говорить о росте цен, то он будет минимальным", – резюмировал Форманчук.