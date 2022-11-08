https://crimea.ria.ru/20221108/v-rossii-uvelichitsya-mrot-i-prozhitochnyy-minimum-1125285214.html

В России увеличится МРОТ и прожиточный минимум

В России увеличится МРОТ и прожиточный минимум - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В России увеличится МРОТ и прожиточный минимум

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции, об этом на совещании с президентом заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T19:36

2022-11-08T19:36

2022-11-08T19:36

владимир путин (политик)

соцзащита

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции, об этом на совещании с президентом заявил глава Минтруда Антон Котяков.При этом министр считает, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией.

https://crimea.ria.ru/20221108/rost-zarplat-dolzhen-operezhat-rost-tsen--putin-1125284894.html

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2022

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владимир путин (политик), соцзащита, общество