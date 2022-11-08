В России увеличится МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции, об этом на совещании с президентом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
При этом министр считает, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.
"В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной. Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года. Минимальный размер с учетом уже проведенной 10% индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум - на 13,6%. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции", - сказал Котяков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией.