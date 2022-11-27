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На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги
На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги - РИА Новости Крым, 27.11.2022
На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги
Одной из причин поднятия тарифов ЖКХ стала необходимость увеличения заработных плат сотрудников ресурсопоставляющих организаций. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T16:09
2022-11-27T16:09
2022-11-27T16:08
радио "спутник в крыму"
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Одной из причин поднятия тарифов ЖКХ стала необходимость увеличения заработных плат сотрудников ресурсопоставляющих организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.С 1 декабря в Крыму подорожают некоторые виды тарифов ЖКХ. Платежи за отопление, водоснабжение, водоотведение и вывоза бытовых отходов вырастут на 11,4%, за газ на 8,5%, электроэнергию – на 9%. Средняя величина повышения составит 8,8%.На предприятиях коммунальной сферы уже сформировался дефицит кадров. В первую очередь сотрудники увольняются из-за зарплат в размере 20-25 тысяч рублей в месяц, отметил гость эфира.Однако это вовсе не означает, что с 1 января зарплата сотрудников увеличатся на 11%.Вторая причина изменения тарифов – рост цен на материалы и реагенты, которые необходимы для обслуживания сетей и предоставления качественной услуги.Ранее Петров указал, каких видов коммунальных услуг индексация не коснется.
https://crimea.ria.ru/20221124/gde-ukryvatsya-zhitelyam-chastnogo-sektora-na-sluchay-ugroz--ekspert-1125529870.html
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РИА Новости Крым
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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги
Каких изменений на предприятиях ЖКХ ждут от повышения тарифов – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Одной из причин поднятия тарифов ЖКХ стала необходимость увеличения заработных плат сотрудников ресурсопоставляющих организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
С 1 декабря в Крыму подорожают некоторые виды тарифов ЖКХ. Платежи за отопление, водоснабжение, водоотведение и вывоза бытовых отходов вырастут на 11,4%, за газ на 8,5%, электроэнергию – на 9%. Средняя величина повышения составит 8,8%.
На предприятиях коммунальной сферы уже сформировался дефицит кадров. В первую очередь сотрудники увольняются из-за зарплат в размере 20-25 тысяч рублей в месяц, отметил гость эфира.
"Хотелось бы чтобы все понимали причину: зарплаты сотрудников коммунальных предприятий находится на достаточно низком уровне. И надо понимать, что в структуре тарифов "Воды Крыма" до 70% составляет заработная плата сотрудников, у "Крымтепло" этот показатель составляет около 60%", – сообщил Петров.
Однако это вовсе не означает, что с 1 января зарплата сотрудников увеличатся на 11%.
Вторая причина изменения тарифов – рост цен на материалы и реагенты, которые необходимы для обслуживания сетей и предоставления качественной услуги.
Ранее Петров указал, каких видов коммунальных услуг индексация не коснется.