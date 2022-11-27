https://crimea.ria.ru/20221127/na-kakie-tseli-predpriyatiya-zhkkh-napravyat-poluchennye-ot-indeksatsii-dengi-1125550480.html

На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги

На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги - РИА Новости Крым, 27.11.2022

На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги

Одной из причин поднятия тарифов ЖКХ стала необходимость увеличения заработных плат сотрудников ресурсопоставляющих организаций. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T16:09

2022-11-27T16:09

2022-11-27T16:08

радио "спутник в крыму"

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Одной из причин поднятия тарифов ЖКХ стала необходимость увеличения заработных плат сотрудников ресурсопоставляющих организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.С 1 декабря в Крыму подорожают некоторые виды тарифов ЖКХ. Платежи за отопление, водоснабжение, водоотведение и вывоза бытовых отходов вырастут на 11,4%, за газ на 8,5%, электроэнергию – на 9%. Средняя величина повышения составит 8,8%.На предприятиях коммунальной сферы уже сформировался дефицит кадров. В первую очередь сотрудники увольняются из-за зарплат в размере 20-25 тысяч рублей в месяц, отметил гость эфира.Однако это вовсе не означает, что с 1 января зарплата сотрудников увеличатся на 11%.Вторая причина изменения тарифов – рост цен на материалы и реагенты, которые необходимы для обслуживания сетей и предоставления качественной услуги.Ранее Петров указал, каких видов коммунальных услуг индексация не коснется.

https://crimea.ria.ru/20221124/gde-ukryvatsya-zhitelyam-chastnogo-sektora-na-sluchay-ugroz--ekspert-1125529870.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя