https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html

Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт

Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт

Повышение тарифов ЖКХ на 11,4% с 1 декабря этого года не коснется услуг по содержанию домов и взносов на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T10:40

2022-11-26T10:40

2022-11-26T10:40

радио "спутник в крыму"

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Повышение тарифов ЖКХ на 11,4% с 1 декабря этого года не коснется услуг по содержанию домов и взносов на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Например, после индексации стоимость вывоза бытовых отходов составит 58,68 рублей для городских жителей, для сельских – 46,94 рублей.При этом газоснабжение домов частного сектора, которые отапливаются при помощи индивидуальных газовых котлов, проиндексируют только на 2,8%, добавил он.В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов >>Без изменения останутся тарифы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт многоквартирных домов и радиоточку. Квитанции с учетом новых тарифов начнут приходить потребителям уже в январе.По мнению председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным.

https://crimea.ria.ru/20221124/na-skolko-tarify-zhkkh-vyrastut-dlya-krymchan-v-etom-godu-1125528491.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экономика