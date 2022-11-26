https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html
Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт
Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт
Повышение тарифов ЖКХ на 11,4% с 1 декабря этого года не коснется услуг по содержанию домов и взносов на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T10:40
2022-11-26T10:40
2022-11-26T10:40
радио "спутник в крыму"
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Повышение тарифов ЖКХ на 11,4% с 1 декабря этого года не коснется услуг по содержанию домов и взносов на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.Например, после индексации стоимость вывоза бытовых отходов составит 58,68 рублей для городских жителей, для сельских – 46,94 рублей.При этом газоснабжение домов частного сектора, которые отапливаются при помощи индивидуальных газовых котлов, проиндексируют только на 2,8%, добавил он.В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов >>Без изменения останутся тарифы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт многоквартирных домов и радиоточку. Квитанции с учетом новых тарифов начнут приходить потребителям уже в январе.По мнению председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным.
https://crimea.ria.ru/20221124/na-skolko-tarify-zhkkh-vyrastut-dlya-krymchan-v-etom-godu-1125528491.html
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, экономика
Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт
Когда ждать квитанций с повышенными тарифами ЖКХ – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Повышение тарифов ЖКХ на 11,4% с 1 декабря этого года не коснется услуг по содержанию домов и взносов на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
"На 11,4% подорожает отопление, водоснабжение, водоотведение и вывоз бытовых отходов. При этом стоимость газа повысится на 8,5%, электроэнергии – на 9%. Средняя величина повышения составит 8,8%", – сообщил Петров.
Например, после индексации стоимость вывоза бытовых отходов составит 58,68 рублей для городских жителей, для сельских – 46,94 рублей.
При этом газоснабжение домов частного сектора, которые отапливаются при помощи индивидуальных газовых котлов, проиндексируют только на 2,8%, добавил он.
Без изменения останутся тарифы на содержание и ремонт жилья, на капитальный ремонт многоквартирных домов и радиоточку. Квитанции с учетом новых тарифов начнут приходить потребителям уже в январе.
По мнению
председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму было неизбежным.