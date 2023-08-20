https://crimea.ria.ru/20230820/zima-blizko-kak-kontrolirovat-podgotovku-doma-k-otopitelnomu-sezonu-1130804456.html

Зима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезону

Зима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Зима близко: как контролировать подготовку дома к отопительному сезону

75% многоквартирных жилых домов к этому времени должны быть подготовлены к зиме, полностью эта работа по нормативам должна завершится к 15 сентября. О том, как... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T08:38

2023-08-20T08:38

2023-08-20T08:38

радио "спутник в крыму"

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

анатолий петров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 75% многоквартирных жилых домов к этому времени должны быть подготовлены к зиме, полностью эта работа по нормативам должна завершится к 15 сентября. О том, как проконтролировать подготовку дома к началу отопительного сезона в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров.Подписанные паспорта готовности, акт промывок в домах с централизованным отоплением - документы, свидетельствующие о готовности дома к зиме. Однако лучше, по словам Петрова, проконтролировать еще и фактическую готовность. Сейчас эксперты "ЖКХ Контроль Республики Крым" как раз занимаются проверками. Однако и сами жильцы должны включаться в эту работу или поручить ее председателю МКД, который должен поставить свою подпись в документах о готовности."Паспорт готовности включает в себя все элементы общего имущества: кровля, остекление, двери, подвалы, системы водоснабжения, газоснабжения и так далее. По каждому элементу все должно быть обслужено и отрегулировано. Основное внимание уделяется системе теплоснабжения: она должна быть промыта, все узлы прочищены, все должно быть заизолировано, окрашено, опрессовано", - перечислил эксперт элементы которые нужно проверить.При возникновении любых вопросов, связанных со сферой ЖКХ, Петров советует обращаться в организацию "ЖКХ-Контроль", офис которой расположен в Симферополе по улице Киевской, 1-А, либо на горячую линию по номеру +79789690007.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда жаловаться на отсутствие отопления в домеКто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зимеКак нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, анатолий петров