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Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону
Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону
В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону, к этому времени готовы более половины домов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-25T07:37
2023-08-24T21:50
отопительный сезон в крыму
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону, к этому времени готовы более половины домов, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, работу управляющих компаний всех форм собственности в части подготовки домов к зиме контролирую чиновники. Полностью работу планируют завершить до середины сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько Крым готов к началу отопительного сезонаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаКак платить за "коммуналку", если нет денег
https://crimea.ria.ru/20230820/zima-blizko-kak-kontrolirovat-podgotovku-doma-k-otopitelnomu-sezonu-1130804456.html
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отопительный сезон в крыму, симферополь, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма
Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону

Мэрия: в Симферополе готовность жилфонда к зиме - 60 процентов

07:37 25.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону, к этому времени готовы более половины домов, сообщает пресс-служба администрации города.
"По состоянию на 23 августа готовность городского жилого фонда составляет более 60 %. Из 2 623 многоквартирных домов акт и паспорта готовности получили 1 612. Работа по подготовке жилого фонда к отопительному периоду продолжается в соответствии с графиком", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, работу управляющих компаний всех форм собственности в части подготовки домов к зиме контролирую чиновники. Полностью работу планируют завершить до середины сентября.
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20 августа, 08:38Радио "Спутник в Крыму"
Как контролировать подготовку дома к отопительному сезону
 
Отопительный сезон в КрымуСимферопольЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаНовости Крыма
 
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