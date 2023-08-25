https://crimea.ria.ru/20230825/zima-blizko-kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1130921102.html

Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону

Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону

В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону, к этому времени готовы более половины домов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-25T07:37

2023-08-25T07:37

2023-08-24T21:50

отопительный сезон в крыму

симферополь

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону, к этому времени готовы более половины домов, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, работу управляющих компаний всех форм собственности в части подготовки домов к зиме контролирую чиновники. Полностью работу планируют завершить до середины сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько Крым готов к началу отопительного сезонаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаКак платить за "коммуналку", если нет денег

https://crimea.ria.ru/20230820/zima-blizko-kak-kontrolirovat-podgotovku-doma-k-otopitelnomu-sezonu-1130804456.html

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