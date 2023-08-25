https://crimea.ria.ru/20230825/zima-blizko-kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1130921102.html
Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону
Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону
В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону, к этому времени готовы более половины домов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-25T07:37
2023-08-25T07:37
2023-08-24T21:50
отопительный сезон в крыму
симферополь
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112117_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3a4f12dfbf41ed0d36e75608cd832ba5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону, к этому времени готовы более половины домов, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, работу управляющих компаний всех форм собственности в части подготовки домов к зиме контролирую чиновники. Полностью работу планируют завершить до середины сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько Крым готов к началу отопительного сезонаКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаКак платить за "коммуналку", если нет денег
https://crimea.ria.ru/20230820/zima-blizko-kak-kontrolirovat-podgotovku-doma-k-otopitelnomu-sezonu-1130804456.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112117_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bdaa48040c32fa12dd775a1eb3b5070c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопительный сезон в крыму, симферополь, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма
Зима близко: как Симферополь готовится к отопительному сезону
Мэрия: в Симферополе готовность жилфонда к зиме - 60 процентов