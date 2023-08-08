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Насколько Крым готов к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Насколько Крым готов к началу отопительного сезона
Насколько Крым готов к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Насколько Крым готов к началу отопительного сезона
Более половины котельных в Крыму уже подготовлены к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T08:24
2023-08-08T08:24
отопительный сезон в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
крымтеплокоммунэнерго
эдуард селиванов
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Более половины котельных в Крыму уже подготовлены к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Кроме того, из 168 центральных тепловых пунктов к началу отопительного сезона подготовлено 70 или 42%. Из 816 километров тепловых сетей в нормативное состояние приведены 45%. До 1 октября предприятие будет полностью готово к началу отопительного сезона, заверил гендиректор предприятия.Селиванов также сообщил, что до начала осенне-зимнего периода еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт будут переведены с альтернативного топлива на природный газ. Кроме того, планируется отремонтировать 29 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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отопительный сезон в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, крымтеплокоммунэнерго, эдуард селиванов, крым, новости крыма, общество
Насколько Крым готов к началу отопительного сезона

Селиванов: более половины котельных в Крыму уже готовы к отопительному сезону

08:24 08.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Более половины котельных в Крыму уже подготовлены к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.
"Более половины котельных в Крыму подготовлены к началу отопительного сезона. Составлены необходимые акты, все документы подписаны. При этом работа продолжается согласно регламентированным правительством республики графикам", – сказал Селиванов.
Кроме того, из 168 центральных тепловых пунктов к началу отопительного сезона подготовлено 70 или 42%. Из 816 километров тепловых сетей в нормативное состояние приведены 45%. До 1 октября предприятие будет полностью готово к началу отопительного сезона, заверил гендиректор предприятия.
Селиванов также сообщил, что до начала осенне-зимнего периода еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт будут переведены с альтернативного топлива на природный газ. Кроме того, планируется отремонтировать 29 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс.
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