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Насколько Крым готов к началу отопительного сезона

Насколько Крым готов к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Насколько Крым готов к началу отопительного сезона

Более половины котельных в Крыму уже подготовлены к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T08:24

2023-08-08T08:24

2023-08-08T08:24

отопительный сезон в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

крымтеплокоммунэнерго

эдуард селиванов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Более половины котельных в Крыму уже подготовлены к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Кроме того, из 168 центральных тепловых пунктов к началу отопительного сезона подготовлено 70 или 42%. Из 816 километров тепловых сетей в нормативное состояние приведены 45%. До 1 октября предприятие будет полностью готово к началу отопительного сезона, заверил гендиректор предприятия.Селиванов также сообщил, что до начала осенне-зимнего периода еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт будут переведены с альтернативного топлива на природный газ. Кроме того, планируется отремонтировать 29 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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