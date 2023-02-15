https://crimea.ria.ru/20230215/problemy-zhkkh-v-krymu-s-chem-provozhaet-zimu-krymteplokommunenergo-1126971140.html

Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго" - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T07:23

2023-02-15T07:23

2023-02-15T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.По его словам, есть огромная потребность в молодых кадрах."На объектах предприятия, в частности в котельных, достаточно оборудования. Но его пора обновлять, так из-за санкционной политики его сложно обслуживать. Оборудование, которое производится в России, достаточно эффективно и вполне заменяет ту технику, которая была ранее", — отметил глава "Крымтеплокоммунэнерго".Кроме того, в текущем году в рамках программы по обновлению объектов, семь котельных, которые работают на мазуте, будут переведены с жидкого топлива на газ, уточнил он.По словам Селиванова, климатические условия на севере Крыма существенно отличаются от Южного берега, поэтому и продолжительность отопительного сезона устанавливается распоряжением муниципалитетов и зависит от погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива Крым обновил рекорд потребления электроэнергии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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