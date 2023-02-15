Рейтинг@Mail.ru
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго" - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230215/problemy-zhkkh-v-krymu-s-chem-provozhaet-zimu-krymteplokommunenergo-1126971140.html
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго" - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T07:23
2023-02-15T07:23
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:109:3014:1804_1920x0_80_0_0_60a45d058710e06eb68124d80e704aea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.По его словам, есть огромная потребность в молодых кадрах."На объектах предприятия, в частности в котельных, достаточно оборудования. Но его пора обновлять, так из-за санкционной политики его сложно обслуживать. Оборудование, которое производится в России, достаточно эффективно и вполне заменяет ту технику, которая была ранее", — отметил глава "Крымтеплокоммунэнерго".Кроме того, в текущем году в рамках программы по обновлению объектов, семь котельных, которые работают на мазуте, будут переведены с жидкого топлива на газ, уточнил он.По словам Селиванова, климатические условия на севере Крыма существенно отличаются от Южного берега, поэтому и продолжительность отопительного сезона устанавливается распоряжением муниципалитетов и зависит от погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива Крым обновил рекорд потребления электроэнергии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73d4069f0b835ce7033fe4f0ba50e6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, крым, новости, новости крыма
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

Глава "Крымтеплокоммунэнерго" Селиванов назвал две главные проблемы сферы ЖКХ в Крыму

07:23 15.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.

"Две основные проблемы любого предприятия, которое занимается технической эксплуатацией в области ЖКХ, это нехватка квалифицированных кадров и современного энергоэффективного оборудования", – поделился Селиванов.

По его словам, есть огромная потребность в молодых кадрах.
"На объектах предприятия, в частности в котельных, достаточно оборудования. Но его пора обновлять, так из-за санкционной политики его сложно обслуживать. Оборудование, которое производится в России, достаточно эффективно и вполне заменяет ту технику, которая была ранее", — отметил глава "Крымтеплокоммунэнерго".
Кроме того, в текущем году в рамках программы по обновлению объектов, семь котельных, которые работают на мазуте, будут переведены с жидкого топлива на газ, уточнил он.
По словам Селиванова, климатические условия на севере Крыма существенно отличаются от Южного берега, поэтому и продолжительность отопительного сезона устанавливается распоряжением муниципалитетов и зависит от погоды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ
Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива
Крым обновил рекорд потребления электроэнергии
 
ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение
10:32Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известно
10:30COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:18Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы
10:12Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
09:44Почти 50 улиц Симферополя остались без света
09:25Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
09:00Черномор Авто представляет новый автомобильный бренд в Крыму - OMODA!
08:46Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО
08:23Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО
07:57В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи
07:23Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
07:02Афганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России
00:01Какой будет погода в Крыму в среду
22:06Главные новости и заявления дня: 14 февраля
21:59Работа на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции
21:43Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
21:21Главные новости Крыма: 14 февраля
21:02На Украине отменят 8 Марта и День Победы
20:4114 февраля - опасный день для отношений
Лента новостейМолния