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Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго" - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T07:23
2023-02-15T07:23
2023-02-15T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.По его словам, есть огромная потребность в молодых кадрах."На объектах предприятия, в частности в котельных, достаточно оборудования. Но его пора обновлять, так из-за санкционной политики его сложно обслуживать. Оборудование, которое производится в России, достаточно эффективно и вполне заменяет ту технику, которая была ранее", — отметил глава "Крымтеплокоммунэнерго".Кроме того, в текущем году в рамках программы по обновлению объектов, семь котельных, которые работают на мазуте, будут переведены с жидкого топлива на газ, уточнил он.По словам Селиванова, климатические условия на севере Крыма существенно отличаются от Южного берега, поэтому и продолжительность отопительного сезона устанавливается распоряжением муниципалитетов и зависит от погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топлива Крым обновил рекорд потребления электроэнергии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
Глава "Крымтеплокоммунэнерго" Селиванов назвал две главные проблемы сферы ЖКХ в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым.
О двух внесезонных проблемах в сфере ЖКХ в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор ГУП "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.
"Две основные проблемы любого предприятия, которое занимается технической эксплуатацией в области ЖКХ, это нехватка квалифицированных кадров и современного энергоэффективного оборудования", – поделился Селиванов.
По его словам, есть огромная потребность в молодых кадрах.
"На объектах предприятия, в частности в котельных, достаточно оборудования. Но его пора обновлять, так из-за санкционной политики его сложно обслуживать. Оборудование, которое производится в России, достаточно эффективно и вполне заменяет ту технику, которая была ранее", — отметил глава "Крымтеплокоммунэнерго".
Кроме того, в текущем году в рамках программы по обновлению объектов, семь котельных, которые работают на мазуте, будут переведены с жидкого топлива на газ, уточнил он.
По словам Селиванова, климатические условия на севере Крыма существенно отличаются от Южного берега, поэтому и продолжительность отопительного сезона устанавливается распоряжением муниципалитетов и зависит от погоды.
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