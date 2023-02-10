https://crimea.ria.ru/20230210/v-kakikh-sluchayakh-ne-nuzhno-platit-za-strakhovanie-zhilya-v-kvitantsii-zhkkh--1126894107.html

В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ

В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ

Управляющая компания не имеет права включать в квитанцию счет на оплату страхования жилья, если собственник не давал на это согласия. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T08:21

2023-02-10T08:21

2023-02-10T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Управляющая компания не имеет права включать в квитанцию счет на оплату страхования жилья, если собственник не давал на это согласия. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на замглавы управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрея Пучковского. Эксперт пояснил, что страхование квартиры является добровольным. И взимать плату за данную услугу управляющая компания может только на основании соответствующего договора. Соответственно, если владелец жилья такой договор не подписывал, то не обязан и оплачивать страховые взносы. При этом действия управляющей компании в данном случае можно расценивать как обман потребителя. В управляющей компании могут завить, что внесение собственником средств за страховку (даже ошибочное, - ред) можно расценивать как согласие с оказанием данной услуги. По словам юриста, это верно только в том случае, если "страховщик ознакомил потребителя с условиями договора, а также предоставил возможности выбора заключать договор или отказаться от него". В некоторых случаях представители управляющих компаний настаивают, что договор был формально (по факту оплаты, – ред) заключен. "Тогда страхователь вправе потребовать возмещения убытка, если в момент оплаты взноса ему не предоставили исчерпывающей информации об услуге", – резюмировал Пучковский. В свою очередь эксперт площадки "Жилье и городская среда" Павел Склянчук указал, что внесение строки о страховании жилья в квитанцию ЖКХ возможно только по решению общего собрания собственников.Ранее эксперты рассказали об особенностях и стоимости страхования жилья и имущества в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаКак увеличить компенсацию ущерба от пожара – экспертыКак вернуть взносы за страхование жизни

https://crimea.ria.ru/20220219/uspet-do-chto-nuzhno-znat-o-strakhovanii-zhilya-v-krymu-1122401598.html

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роспотребнадзор, жкх, миа "россия сегодня", общество, новости, страхование, страхование жилья, жилье