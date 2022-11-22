https://crimea.ria.ru/20221122/kak-vernut-vznosy-za-strakhovanie-zhizni-1125500385.html

Как вернуть взносы за страхование жизни

Как вернуть взносы за страхование жизни - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Как вернуть взносы за страхование жизни

Часть потраченных на страхование жизни средств можно вернуть при помощи налогового вычета. Эксперты защиты прав потребителей Роскачества пояснили, кому положен... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T20:37

2022-11-22T20:37

2022-11-22T20:37

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Часть потраченных на страхование жизни средств можно вернуть при помощи налогового вычета. Эксперты защиты прав потребителей Роскачества пояснили, кому положен этот вид возмещения и как подать заявление.Воспользоваться данным инструментом смогут только работающие граждане, которые отчисляют НДФЛ в размере 13%, максимальная сумма составляет 15 600 рублей. При этом получить налоговый вычет можно как за собственное страхование, так и страхование детей, супругов и родителей, отмечают специалисты.По словам экспертов, получить вычет можно только за договор страхования, оформленный на пять и более лет. Есть и другие ограничения."Страховая компания должна располагать государственной лицензией. А страховка – не быть связанной с кредитом и ипотекой. Это должно быть именно отдельное страхование жизни", – подчеркнули в Роскачестве.Если же был заключен комплексный договор, который также включает страхование от несчастных случаев и болезней, то вычету подлежат только страховые взносы на добровольное страхование жизни.Оформить вычет можно лично в налоговой инспекции или через работодателя."Заявление в ФНС можно принести как лично, так и онлай. Помимо стандартного пакета документов требуется предоставить заполненную декларацию 3-НДФЛ", – сообщили специалисты и отметили, что бланк должен соответствовать году, за который планируется получить вычет.В течение трех месяцев после подачи документов ФНС выполнит камеральную проверку. В случае положительного решения полная сумму вычета будет перечислена на указанные реквизиты.Оформить вычет через работодателя можно до конца года, в котором оформлялась страховка. В этом случае получателю необходимо самостоятельно обратиться в ФНС и получить подтверждение права на получение налогового вычета."Для этого нужно предоставить налоговой документы и заявление. Право на вычет должно быть подтверждено в течение 30 дней", – продолжили сотрудники Роскачества.После получения такого подтверждения работодатель компенсирует сумму вычета. То есть из зарплаты сотрудника не будут удерживать налоги до полного погашения суммы и в этом случае вычет будет выплачиваться постепенно.Ранее эксперты рассказали, как получить максимальный налоговый вычет.

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https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-sozdan-fond-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-1123841438.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта