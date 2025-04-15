https://crimea.ria.ru/20250415/mikrorayon-progress-za-poltora-goda--ot-fundamenta-do-tretey-ocheredi-1145658239.html

Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди

Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди

Микрорайон "Прогресс", который реализует группа компаний "Владоград", за короткий срок стал одним из заметных проектов региона. Всего через полтора года с... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T10:00

2025-04-15T10:00

2025-04-15T10:00

гк "владоград"

симферополь

жилье

строительство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Микрорайон "Прогресс", который реализует группа компаний "Владоград", за короткий срок стал одним из заметных проектов региона. Всего через полтора года с момента заливки первого куба бетона на площадке уже возводится третья очередь комплекса и на финишной прямой находится первая очередь. Проект уверенно развивается, завоевывая внимание будущих жителей, профессионального сообщества и правительства Республики Крым.Активное развитие "Прогресса" – отражение общей стратегии компании на устойчивый рост и масштабные проекты. Эту динамику подтверждают и отраслевые рейтинги: на начало апреля 2025 года ГК "Владоград" вышла на первое место в Крыму по объему текущего строительства (по данным ежемесячного рейтинга Единого ресурса застройщиков на 1 апреля 2025 года).Компания уже 18 лет формирует новый облик полуострова, реализуя современные жилые проекты, в которых сочетаются качество, комфорт и надежность.Не менее важно и то, где реализуется проект: локация выбрана с расчетом на долгосрочный рост. Микрорайон "Прогресс" строится в активно развивающемся пригороде Симферополя, всего в 20 минутах от центра города. Участок удобно расположен между городом и аэропортом, с быстрым доступом к ключевым транспортным артериям, включая трассу "Таврида".Комплекс состоит из пяти кварталов переменной этажности – 12, 14 и 16 этажей. Более 27 тысяч квадратных метров отведено под озеленение и благоустройство. Запланированы детский сад, школа, магазины, кафе и сервисы у дома, два подземных паркинга. Жителей порадуют современные игровые площадки, спортивные зоны, велодорожки. Сердцем микрорайона станет благоустроенный водоем — место притяжения, прогулок и отдыха после насыщенного дня.Узнать больше о новом микрорайоне "Прогресс" и ознакомиться с планировочными решениями можно на официальном сайте компании.Проектная декларация и информация о застройщике – на сайте наш.дом.рф.Реклама. Рекламодатель (застройщик): ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД",ИНН 2309151841, erid: F7NfYUJCUneRHyWsQqaa

симферополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гк "владоград", симферополь, жилье, строительство, крым