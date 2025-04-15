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Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди
Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди
Микрорайон "Прогресс", который реализует группа компаний "Владоград", за короткий срок стал одним из заметных проектов региона. Всего через полтора года с... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T10:00
2025-04-15T10:00
гк "владоград"
симферополь
жилье
строительство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Микрорайон "Прогресс", который реализует группа компаний "Владоград", за короткий срок стал одним из заметных проектов региона. Всего через полтора года с момента заливки первого куба бетона на площадке уже возводится третья очередь комплекса и на финишной прямой находится первая очередь. Проект уверенно развивается, завоевывая внимание будущих жителей, профессионального сообщества и правительства Республики Крым.Активное развитие "Прогресса" – отражение общей стратегии компании на устойчивый рост и масштабные проекты. Эту динамику подтверждают и отраслевые рейтинги: на начало апреля 2025 года ГК "Владоград" вышла на первое место в Крыму по объему текущего строительства (по данным ежемесячного рейтинга Единого ресурса застройщиков на 1 апреля 2025 года).Компания уже 18 лет формирует новый облик полуострова, реализуя современные жилые проекты, в которых сочетаются качество, комфорт и надежность.Не менее важно и то, где реализуется проект: локация выбрана с расчетом на долгосрочный рост. Микрорайон "Прогресс" строится в активно развивающемся пригороде Симферополя, всего в 20 минутах от центра города. Участок удобно расположен между городом и аэропортом, с быстрым доступом к ключевым транспортным артериям, включая трассу "Таврида".Комплекс состоит из пяти кварталов переменной этажности – 12, 14 и 16 этажей. Более 27 тысяч квадратных метров отведено под озеленение и благоустройство. Запланированы детский сад, школа, магазины, кафе и сервисы у дома, два подземных паркинга. Жителей порадуют современные игровые площадки, спортивные зоны, велодорожки. Сердцем микрорайона станет благоустроенный водоем — место притяжения, прогулок и отдыха после насыщенного дня.Узнать больше о новом микрорайоне "Прогресс" и ознакомиться с планировочными решениями можно на официальном сайте компании.Проектная декларация и информация о застройщике – на сайте наш.дом.рф.Реклама. Рекламодатель (застройщик): ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД",ИНН 2309151841, erid: F7NfYUJCUneRHyWsQqaa
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РИА Новости Крым
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4.7
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гк "владоград", симферополь, жилье, строительство, крым

Микрорайон "Прогресс": за полтора года – от фундамента до третьей очереди

10:00 15.04.2025
 
© Пресс-служба ГК "Владоград"Строительство микрорайона "Прогресс" в Симферополе
Строительство микрорайона Прогресс в Симферополе
© Пресс-служба ГК "Владоград"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Микрорайон "Прогресс", который реализует группа компаний "Владоград", за короткий срок стал одним из заметных проектов региона. Всего через полтора года с момента заливки первого куба бетона на площадке уже возводится третья очередь комплекса и на финишной прямой находится первая очередь. Проект уверенно развивается, завоевывая внимание будущих жителей, профессионального сообщества и правительства Республики Крым.
Активное развитие "Прогресса" – отражение общей стратегии компании на устойчивый рост и масштабные проекты. Эту динамику подтверждают и отраслевые рейтинги: на начало апреля 2025 года ГК "Владоград" вышла на первое место в Крыму по объему текущего строительства (по данным ежемесячного рейтинга Единого ресурса застройщиков на 1 апреля 2025 года).
Компания уже 18 лет формирует новый облик полуострова, реализуя современные жилые проекты, в которых сочетаются качество, комфорт и надежность.
© Пресс-служба ГК "Владоград"Строительство микрорайона "Прогресс" в Симферополе
Строительство микрорайона Прогресс в Симферополе
© Пресс-служба ГК "Владоград"
Не менее важно и то, где реализуется проект: локация выбрана с расчетом на долгосрочный рост. Микрорайон "Прогресс" строится в активно развивающемся пригороде Симферополя, всего в 20 минутах от центра города. Участок удобно расположен между городом и аэропортом, с быстрым доступом к ключевым транспортным артериям, включая трассу "Таврида".
Комплекс состоит из пяти кварталов переменной этажности – 12, 14 и 16 этажей. Более 27 тысяч квадратных метров отведено под озеленение и благоустройство. Запланированы детский сад, школа, магазины, кафе и сервисы у дома, два подземных паркинга. Жителей порадуют современные игровые площадки, спортивные зоны, велодорожки. Сердцем микрорайона станет благоустроенный водоем — место притяжения, прогулок и отдыха после насыщенного дня.
© Пресс-служба ГК "Владоград"Строительство микрорайона "Прогресс" в Симферополе
Строительство микрорайона Прогресс в Симферополе
© Пресс-служба ГК "Владоград"
"Мы развиваем территорию с прицелом на будущее – чтобы район жил, рос и становился точкой притяжения для новых семей", — говорит генеральный директор ГК "Владоград" Юрий Ильин.
Узнать больше о новом микрорайоне "Прогресс" и ознакомиться с планировочными решениями можно на официальном сайте компании.
Проектная декларация и информация о застройщике – на сайте наш.дом.рф.
Реклама. Рекламодатель (застройщик): ООО "СЗ "ВЛАДОГРАД",
ИНН 2309151841, erid: F7NfYUJCUneRHyWsQqaa
ГК "Владоград"СимферопольЖильеСтроительствоКрым
 
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