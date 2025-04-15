https://crimea.ria.ru/20250415/v-sevastopole-za-brakonerstvo-pyat-rybakov-poydut-pod-sud-1145678354.html

В Севастополе за браконьерство пять рыбаков пойдут под суд

В Севастополе за браконьерство пять рыбаков пойдут под суд - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Севастополе за браконьерство пять рыбаков пойдут под суд

Пять жителей Севастополя обвиняются в незаконном вылове рыбы в акватории у государственного ландшафтного заказника мыса Айя. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T10:27

2025-04-15T10:27

2025-04-15T10:27

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

браконьерство

рыба

новости севастополя

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Пять жителей Севастополя обвиняются в незаконном вылове рыбы в акватории у государственного ландшафтного заказника мыса Айя. Об этом сообщили в прокуратуре города.По данным ведомства, мужчин на маломерной лодке поймали в феврале 2025 года.В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Рыбакам может грозить штраф до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым без рыбы не останется – как на полуострове поддерживают отрасльДвое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийЗапрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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