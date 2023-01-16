https://crimea.ria.ru/20230116/kak-uvelichit-kompensatsiyu-uscherba-ot-pozhara--eksperty-1126415580.html

Как увеличить компенсацию ущерба от пожара – эксперты

Как увеличить компенсацию ущерба от пожара – эксперты - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Как увеличить компенсацию ущерба от пожара – эксперты

Размер компенсации ущерба от пожара в квартире можно увеличить два раза и более, если при оформлении страховки жилья провести предварительную оценку стоимости... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T20:25

2023-01-16T20:25

2023-01-16T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Размер компенсации ущерба от пожара в квартире можно увеличить два раза и более, если при оформлении страховки жилья провести предварительную оценку стоимости имущества. Об этом в комментарии РИА Недвижимость сообщил начальник управления урегулирования убытков крупной страховой компании Николай Цветницкий.Эксперт подчеркнул, что размер страховой выплаты зависит от условий конкретного договора. Кроме того, максимальная сумма ущерба влияет на годовую стоимость полиса.Риск ущерба от пожара является стандартным и включен в базовые программы страхования. При этом страхователь (собственник жилья, – ред.) кроме выплаты от страховой компании может взыскать ущерб и с виновника пожара."Как правило, при рассмотрении дела о пожаре ответчиком в суде выступает владелец квартиры, в которой случилось возгорание. Однако если будет установлено, что причиной пожара стала неисправность в общедомовом имуществе или ненадлежащее оказание услуг, ответчиком будет управляющая компания, ответственная за содержание дома", – подчеркивает адвокат юридический группы Сергей Мамонов.Для этого потерпевшей стороне необходимо собрать пакет документов: акт МЧС с указанием виновника происшествия, акт с указанием повреждений в квартире от управляющей компании. Кроме того, необходимо будет обратиться в страховую компанию и провести оценку ущерба, направить досудебную претензию к виновнику пожара.В случае если никакой реакции не последует или же виновник откажется возмещать ущерб, необходимо направить иск в суд, рекомендует адвокат Екатерина Тютюнникова."При этом виновник может не располагать средствами или имуществом, за счет которого можно возместить ущерб. Поэтому лучше застраховать жилье и имущество в нем", – подчеркивает адвокат, старший партнер адвокатского бюро Андрей Гривцов.Ранее эксперты рассказали об особенностях и стоимости страхования жилья и имущества в Крыму.Читайте также:С какими рисками могут столкнуться собственники жилья в майские праздникиНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМСКак вернуть взносы за страхование жизни

https://crimea.ria.ru/20220219/uspet-do-chto-nuzhno-znat-o-strakhovanii-zhilya-v-krymu-1122401598.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право, жкх, новости, совет эксперта