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Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта
Чтобы уберечь себя от лишних трат и переплаты за жилищно-коммунальные услуги, необходимо внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД), где могут таиться... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T08:01
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общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чтобы уберечь себя от лишних трат и переплаты за жилищно-коммунальные услуги, необходимо внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД), где могут таиться дополнительные услуги. Об этом со ссылкой на эксперта по управлению и эксплуатации недвижимости Юлию Соловьеву сообщает "Лента.ру".По ее словам, ряд управляющих компаний включают в платежку страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, пользование телевизионной антенной и прочие услуги. При этом делают они это абсолютно легально, на основании общего собрания собственников.Ранее юристы предостерегли россиян от неуплаты за коммунальные услуги. По их словам, за долги по ЖКХ, а также ссоры с соседями даже могут выселить из служебного жилья до завершения срока трудового договора.
https://crimea.ria.ru/20220705/bolshe-poloviny-rossiyan-ne-razbirayutsya-v-oplate-kommunalki-1123755798.html
https://crimea.ria.ru/20220525/kak-platit-za-kommunalku-esli-net-deneg--1123328073.html
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общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, совет эксперта
Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

Эксперт Соловьева призвала россиян внимательно проверять ЕПД на лишние услуги

08:01 03.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чтобы уберечь себя от лишних трат и переплаты за жилищно-коммунальные услуги, необходимо внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД), где могут таиться дополнительные услуги. Об этом со ссылкой на эксперта по управлению и эксплуатации недвижимости Юлию Соловьеву сообщает "Лента.ру".
Деньги и квитанции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:45
Больше половины россиян не разбираются в оплате коммуналки
По ее словам, ряд управляющих компаний включают в платежку страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, пользование телевизионной антенной и прочие услуги. При этом делают они это абсолютно легально, на основании общего собрания собственников.
"Но некоторым собственникам эти услуги не нужны, поэтому необходимо внимательно смотреть свой ЕПД. Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг", — рекомендует Соловьева.
Единый платежный документ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 08:53Радио "Спутник в Крыму"
Как платить за "коммуналку", если нет денег
Ранее юристы предостерегли россиян от неуплаты за коммунальные услуги. По их словам, за долги по ЖКХ, а также ссоры с соседями даже могут выселить из служебного жилья до завершения срока трудового договора.
 
ОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяСовет эксперта
 
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