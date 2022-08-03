https://crimea.ria.ru/20220803/kak-ne-pereplachivat-za-uslugi-zhkkh--sovet-eksperta-1124038665.html

Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

Чтобы уберечь себя от лишних трат и переплаты за жилищно-коммунальные услуги, необходимо внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД), где могут таиться... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T08:01

2022-08-03T08:01

2022-08-03T08:01

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чтобы уберечь себя от лишних трат и переплаты за жилищно-коммунальные услуги, необходимо внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД), где могут таиться дополнительные услуги. Об этом со ссылкой на эксперта по управлению и эксплуатации недвижимости Юлию Соловьеву сообщает "Лента.ру".По ее словам, ряд управляющих компаний включают в платежку страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, пользование телевизионной антенной и прочие услуги. При этом делают они это абсолютно легально, на основании общего собрания собственников.Ранее юристы предостерегли россиян от неуплаты за коммунальные услуги. По их словам, за долги по ЖКХ, а также ссоры с соседями даже могут выселить из служебного жилья до завершения срока трудового договора.

https://crimea.ria.ru/20220705/bolshe-poloviny-rossiyan-ne-razbirayutsya-v-oplate-kommunalki-1123755798.html

https://crimea.ria.ru/20220525/kak-platit-za-kommunalku-esli-net-deneg--1123328073.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, совет эксперта