https://crimea.ria.ru/20220802/iz-za-chego-mogut-vyselit-iz-sluzhebnogo-zhilya--yurist-1124026937.html

Из-за чего могут выселить из служебного жилья – юрист

Из-за чего могут выселить из служебного жилья – юрист - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Из-за чего могут выселить из служебного жилья – юрист

Выселить из служебного жилья до завершения срока трудового договора или его расторжения могут за долги по ЖКХ, ссоры с соседями и порчу помещения. Об этом со... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T07:24

2022-08-02T07:24

2022-08-02T07:24

закон и право

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Выселить из служебного жилья до завершения срока трудового договора или его расторжения могут за долги по ЖКХ, ссоры с соседями и порчу помещения. Об этом со ссылкой на юристов пишет РИА Недвижимость.Специалисты отмечают, что вопросы выселения граждан из специализированного жилья решаются согласно статье 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.Также проживающий обязан платить за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме и потребляемые коммунальные ресурсы. При этом собственник не несет ответственность за долги нанимателя по "коммуналке", но обязан делать взносы за капитальный ремонт.По данным юриста адвокатского бюро Андрея Лямзина, в 50% всех случаев нанимателей выселяют из служебного жилья за неуплату услуг ЖКХ. При этом размер долга может быть небольшим.Кроме того, при выселении нанимателя из служебного жилья за долги, ему не обязаны предоставлять другое помещение. В то время как при выселении из муниципального жилья неплательщику выдают альтернативное помещение из расчета 6 квадратных метров на человека.Другая частая причина – порча недвижимого имущества, например, в квартире разбито окно или выведены из строя коммуникации.При отказе нанимателя добровольно освободить служебное жилье собственник, соседи или управляющая компания могут потребовать выселения через суд.Ранее юрист назвал пять причин изъять авто у собственника.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, российская федерация (россия, рф), общество