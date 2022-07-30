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Юрист назвал пять причин изъять авто у собственника
Юрист назвал пять причин изъять авто у собственника - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Юрист назвал пять причин изъять авто у собственника
Российское законодательство предусматривает минимум пять причин для изъятия автомобиля у собственника. Чем руководствуются правоохранители, разлучая гражданина... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T17:01
2022-07-30T17:01
2022-07-30T17:01
закон и право
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российское законодательство предусматривает минимум пять причин для изъятия автомобиля у собственника. Чем руководствуются правоохранители, разлучая гражданина с любимой машиной, рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.Так, в исключительных обстоятельствах правоохранители могут изъять автомобиль у собственника и использовать его в служебных целях, например, для преследования преступника или оказания экстренной помощи потерпевшим.В таком случае, по словам эксперта, сотрудник должен предоставить подробную служебную информацию: свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию, предъявить служебное удостоверение, а также сообщить место и время возврата транспортного средства, номер телефона дежурной части ОВД."Особенностью такого изъятия является то, что у собственника может не оказаться протоколов, подтверждающих передачу транспортного средства сотруднику правоохранительных органов. Лишь после возвращения ему машины он получит соответствующую справку", – цитирует Миронова "Прайм".Кроме того, автомобиль подлежит изъятию в случае правонарушений со стороны собственника. Например, при управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, при запрете на управление авто и лишении прав, а также за нарушения правил парковки. В последнем случае владельцу выпишут соответствующий протокол и оповестят о местонахождении изъятой собственности, уточнил Миронов.А таких случая, напоминает Миронов, изъятие собственности производит судебный пристав-исполнитель."Собственник в этих случаях знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен", — констатирует юрист.Следующая ситуация, регламентирующая изъятие – реквизиция. В таких случаях личный транспорт изымается сотрудниками ведомств для устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий. При этом владельцу должны возместить стоимость изъятой собственности.Однако, подчеркивает юрист, в законе не определяется порядок оценки стоимости изъятого и сроков выплат. Фактически это остается на усмотрение соответствующего органа государственной власти, осуществляющего изъятие, поясняет Миронов."Во всех случаях, когда собственник ограничен в своих правах, важно понимать суть происходящего. Грамотно повести себя в подобной ситуации, выбрать правильную линию защиты, избежать потери нервов и времени поможет адвокат. Всегда будьте благоразумны при принятии решений", — резюмировал эксперт.Ранее сообщалось о введении в РФ уголовной ответственности за повторную езду без водительского удостоверения.
https://crimea.ria.ru/20220623/kak-ne-lishitsya-mashiny-v-puteshestvii-na-yug--sovet-yurista-1123624259.html
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РИА Новости Крым
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закон и право, общество, совет эксперта
Юрист назвал пять причин изъять авто у собственника
Юрист Миронов рассказал, на каких основаниях изъятие автомобиля будет законным
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российское законодательство предусматривает минимум пять причин для изъятия автомобиля у собственника. Чем руководствуются правоохранители, разлучая гражданина с любимой машиной, рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.
Так, в исключительных обстоятельствах правоохранители могут изъять автомобиль у собственника и использовать его в служебных целях, например, для преследования преступника или оказания экстренной помощи потерпевшим.
В таком случае, по словам эксперта, сотрудник должен предоставить подробную служебную информацию: свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию, предъявить служебное удостоверение, а также сообщить место и время возврата транспортного средства, номер телефона дежурной части ОВД.
"Особенностью такого изъятия является то, что у собственника может не оказаться протоколов, подтверждающих передачу транспортного средства сотруднику правоохранительных органов. Лишь после возвращения ему машины он получит соответствующую справку", – цитирует Миронова "Прайм"
.
Кроме того, автомобиль подлежит изъятию в случае правонарушений со стороны собственника. Например, при управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, при запрете на управление авто и лишении прав, а также за нарушения правил парковки. В последнем случае владельцу выпишут соответствующий протокол и оповестят о местонахождении изъятой собственности, уточнил Миронов.
Также изъятие транспортного средства помимо воли владельца происходит в рамках уголовного или административного делопроизводства, например, при уклонении от выплаты штрафов или алиментов, долгах перед предприятиями ЖКХ или кредитными организациями, перечислил эксперт.
А таких случая, напоминает Миронов, изъятие собственности производит судебный пристав-исполнитель.
"Собственник в этих случаях знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен", — констатирует юрист.
Следующая ситуация, регламентирующая изъятие – реквизиция. В таких случаях личный транспорт изымается сотрудниками ведомств для устранения чрезвычайных ситуаций и их последствий. При этом владельцу должны возместить стоимость изъятой собственности.
Однако, подчеркивает юрист, в законе не определяется порядок оценки стоимости изъятого и сроков выплат. Фактически это остается на усмотрение соответствующего органа государственной власти, осуществляющего изъятие, поясняет Миронов.
"Во всех случаях, когда собственник ограничен в своих правах, важно понимать суть происходящего. Грамотно повести себя в подобной ситуации, выбрать правильную линию защиты, избежать потери нервов и времени поможет адвокат. Всегда будьте благоразумны при принятии решений", — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось
о введении в РФ уголовной ответственности за повторную езду без водительского удостоверения.