https://crimea.ria.ru/20220725/v-rf-vveli-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-upravlenie-avtomobilem-bez-prav--1123947655.html
В РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав
В РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав
В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующая статья Уголовного кодекса... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T10:32
2022-07-25T10:32
2022-07-25T10:32
российская федерация (россия, рф)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступает в силу с понедельника.Статья УК РФ 264.3 подразумевает ответственность за "управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и распространяется на водителей автомобилей, трамваев либо других механических транспортных средств.Также статья ужесточает наказание для лиц с судимостью за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы.Если за рулем автомобиля оказался его собственник без водительского удостоверения, в соответствии с новым законом транспорт подлежит конфискации.Кроме того, к административной ответственности будут привлекать за повторное управление транспортным средством водителей, лишенных права управления транспортными средствами, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом свидетельствует вступившая в силу часть 4 статьи 12.7 кодекса РФ об административных правонарушениях.Таким водителям грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.Ранее в России предложили наказывать нарушителей ПДД в зависимости от стоимости машины.
https://crimea.ria.ru/20220715/kakaya-reforma-mozhet-snizit-kolichestvo-dtp--mnenie-1123847825.html
https://crimea.ria.ru/20220628/kakikh-voditeley-v-rossii-smogut-avtomaticheski-lishat-voditelskikh-prav-1123684909.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), закон и право, общество
В РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав
В РФ ввели уголовную ответственность за повторную езду без водительского удостоверения
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В России водителей, которые повторно сели за руль автомобиля без прав, будут привлекать к уголовной ответственности. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ вступает в силу с понедельника.
Статья УК РФ 264.3 подразумевает ответственность за "управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и распространяется на водителей автомобилей, трамваев либо других механических транспортных средств.
Также статья ужесточает наказание для лиц с судимостью за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Максимальное наказание в этом случае – до двух лет лишения свободы.
Если за рулем автомобиля оказался его собственник без водительского удостоверения, в соответствии с новым законом транспорт подлежит конфискации.
Кроме того, к административной ответственности будут привлекать за повторное управление транспортным средством водителей, лишенных права управления транспортными средствами, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом свидетельствует вступившая в силу часть 4 статьи 12.7 кодекса РФ об административных правонарушениях.
Таким водителям грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.
Ранее в России предложили
наказывать нарушителей ПДД в зависимости от стоимости машины.