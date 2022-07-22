https://crimea.ria.ru/20220722/chem-bogache-tem-dorozhe-v-rossii-predlagayut-differentsirovat-shtrafy-1123932695.html

Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы

Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы

Размер штрафов за нарушения ПДД должен быть дифференцирован в зависимости от стоимости автомобиля, за рулем которого находился нарушитель. Такое предложение... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T19:15

2022-07-22T19:15

2022-07-22T19:15

закон и право

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/19/1119725894_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_8e148e25ccc68387079f1a7aec51f734.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Размер штрафов за нарушения ПДД должен быть дифференцирован в зависимости от стоимости автомобиля, за рулем которого находился нарушитель. Такое предложение внес автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов, пишет "Вечерняя Москва".По его мнению, такой подход будет справедливым и усилит воспитательный эффект для обеспеченных нарушителей, поскольку существующая система с этой функцией не справляется."Очевидно, что для состоятельных граждан штрафы в фиксированной сумме не кажутся существенными", - цитирует Давыдова ресурс.Отмечается, что свое предложение Давыдов направил в органы госвласти, но пока не получил поддержки."Увеличение штрафов для состоятельных лиц (владельцев дорогих автомобилей) в административном законодательстве вызывает сомнение, поскольку нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния", - ответили на соответствующее предложение в Совфеде.Вместе с тем ряд юристов считают такую практику возможной, и не противоречащей российскому законодательству.

https://crimea.ria.ru/20220623/mina-zamedlennogo-deystviya-chem-grozit-podorozhanie-osago-1123622993.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, общество