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Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы
Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы
Размер штрафов за нарушения ПДД должен быть дифференцирован в зависимости от стоимости автомобиля, за рулем которого находился нарушитель. Такое предложение... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T19:15
2022-07-22T19:15
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Размер штрафов за нарушения ПДД должен быть дифференцирован в зависимости от стоимости автомобиля, за рулем которого находился нарушитель. Такое предложение внес автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов, пишет "Вечерняя Москва".По его мнению, такой подход будет справедливым и усилит воспитательный эффект для обеспеченных нарушителей, поскольку существующая система с этой функцией не справляется."Очевидно, что для состоятельных граждан штрафы в фиксированной сумме не кажутся существенными", - цитирует Давыдова ресурс.Отмечается, что свое предложение Давыдов направил в органы госвласти, но пока не получил поддержки."Увеличение штрафов для состоятельных лиц (владельцев дорогих автомобилей) в административном законодательстве вызывает сомнение, поскольку нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния", - ответили на соответствующее предложение в Совфеде.Вместе с тем ряд юристов считают такую практику возможной, и не противоречащей российскому законодательству.
https://crimea.ria.ru/20220623/mina-zamedlennogo-deystviya-chem-grozit-podorozhanie-osago-1123622993.html
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закон и право, общество
Чем богаче, тем дороже: в России предлагают дифференцировать штрафы

В России предлагают наказывать нарушителей ПДД в зависимости от стоимости машины

19:15 22.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Размер штрафов за нарушения ПДД должен быть дифференцирован в зависимости от стоимости автомобиля, за рулем которого находился нарушитель. Такое предложение внес автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов, пишет "Вечерняя Москва".
По его мнению, такой подход будет справедливым и усилит воспитательный эффект для обеспеченных нарушителей, поскольку существующая система с этой функцией не справляется.
"Очевидно, что для состоятельных граждан штрафы в фиксированной сумме не кажутся существенными", - цитирует Давыдова ресурс.
Свою идею автор инициативы подкрепляет аналогичным опытом ряда стран, где штрафы выписываются из расчета ежемесячного дохода нарушителя, также он напоминает об отечественной практике, по которой налог на транспорт рассчитывается с привязкой к лошадиным силам.
Отмечается, что свое предложение Давыдов направил в органы госвласти, но пока не получил поддержки.
"Увеличение штрафов для состоятельных лиц (владельцев дорогих автомобилей) в административном законодательстве вызывает сомнение, поскольку нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния", - ответили на соответствующее предложение в Совфеде.
Вместе с тем ряд юристов считают такую практику возможной, и не противоречащей российскому законодательству.
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