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Крым обновил рекорд потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Крым обновил рекорд потребления электроэнергии
Крым обновил рекорд потребления электроэнергии - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Крым обновил рекорд потребления электроэнергии
В Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме полуострова – 1663 МВт. Об этом говорится на сайте филиала АО "Системный... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T20:53
2023-02-13T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме полуострова – 1663 МВт. Об этом говорится на сайте филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" – "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".В организации добавили, что в условиях высокого уровня потребления электроэнергии и мощности крымская энергосистема функционировала стабильно, без серьезных технологических нарушений, влияющих на ее надежность.Новый отсчетВ 2022 году исполнилось семь лет с начала энергоблокады Крыма, когда в ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.В июне 2022 года Минэнерго России начало восстановление разрушенных в 2015 году опор ЛЭП в Херсонской области, а уже 22 июля глава министерства Николай Шульгинов во время рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Уже 18 октября Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области. Как сообщили в компании "КрымТЭЦ", на нужды областей была направлена электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями. На начальных этапах общая мощность перетоков составила около 160 МВт. В начале ноября их объем уже превысил 260 МВт. Так начался новый этап развития полуострова и граничащих с ним субъектов.* запрещенная в России экстремистская организацияЗавершение интеграции крымского полуостроваВ конце декабря 2022 года замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил о полной интеграции крымского полуострова и остальной части России. Этому, в том числе, способствовал запуск трех электроподстанций мощностью 110 кВ каждая."Миндальная" обеспечивает деятельность образовательного центра культуры и искусств "Арт-резиденция Таврида" и способствует совершенствованию инфраструктуры в прилегающих районах. Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на Южном берегу полуострова, создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи статических конденсаторов позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения потребителей при падении уровня напряжения в Ялтинском городском округе.Лучшая жизнь и стоит дорожеВместе с тем, с 1 декабря 2022 году в Крыму на 9% подорожала электроэнергия.Так, стоимость 1 кВт/ч для жителей крымских городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,93 рублей, от 150 до 800 кВт/ч – 4,98 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рубля.Для жителей сельской местности при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,71 рублей, от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,62 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
https://crimea.ria.ru/20221124/energomost-kuban-krym-pod-osobym-kontrolem--glava-minenergo-rf-1125529064.html
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Крым обновил рекорд потребления электроэнергии

В Крыму зафиксирован новый суточный рекорд потребления электричества – более 1650 МВт

20:53 13.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко Сакская ТЭЦ
Сакская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме полуострова – 1663 МВт. Об этом говорится на сайте филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" – "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".
"10 февраля в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя в 10:00 при средневзвешенной температуре наружного воздуха -5 градуса достигнут новый исторический максимум потребления электрической мощности 1 663 МВт. Новое значение исторического максимума на 40 МВт превысило аналогичный показатель, зафиксированный 26 января 2022 года при средней температуре воздуха за сутки -5,4 градуса", - говорится в сообщении.
В организации добавили, что в условиях высокого уровня потребления электроэнергии и мощности крымская энергосистема функционировала стабильно, без серьезных технологических нарушений, влияющих на ее надежность.

Новый отсчет

В 2022 году исполнилось семь лет с начала энергоблокады Крыма, когда в ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.
В июне 2022 года Минэнерго России начало восстановление разрушенных в 2015 году опор ЛЭП в Херсонской области, а уже 22 июля глава министерства Николай Шульгинов во время рабочей поездки в Крым дал старт работе восстановленных высоковольтных линий электропередачи "Каховская – Джанкой" и "Каховская – Островская". Уже 18 октября Крым начал снабжать электроэнергией Херсонскую и Запорожскую области. Как сообщили в компании "КрымТЭЦ", на нужды областей была направлена электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской теплоэлектростанциями. На начальных этапах общая мощность перетоков составила около 160 МВт. В начале ноября их объем уже превысил 260 МВт. Так начался новый этап развития полуострова и граничащих с ним субъектов.
* запрещенная в России экстремистская организация
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Завершение интеграции крымского полуострова

В конце декабря 2022 года замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил о полной интеграции крымского полуострова и остальной части России. Этому, в том числе, способствовал запуск трех электроподстанций мощностью 110 кВ каждая.
"Миндальная" обеспечивает деятельность образовательного центра культуры и искусств "Арт-резиденция Таврида" и способствует совершенствованию инфраструктуры в прилегающих районах. Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на Южном берегу полуострова, создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи статических конденсаторов позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения потребителей при падении уровня напряжения в Ялтинском городском округе.

Лучшая жизнь и стоит дороже

Вместе с тем, с 1 декабря 2022 году в Крыму на 9% подорожала электроэнергия.
Так, стоимость 1 кВт/ч для жителей крымских городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,93 рублей, от 150 до 800 кВт/ч – 4,98 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рубля.
Для жителей сельской местности при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,71 рублей, от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,62 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рублей.
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