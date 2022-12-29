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На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции - РИА Новости Крым, 29.12.2022
На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
В Крыму запустили в работу три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T16:25
2022-12-29T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму запустили в работу три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.Открытие объектов "Крымэнерго" имеет большое значение для социально-экономического и культурного развития республики, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, после полной реконструкции введена в эксплуатацию подстанция "Алупка", а после монтажа вспомогательного электрооборудования поставлена под напряжение подстанция "Дарсан".Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на Южном берегу полуострова, создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи статических конденсаторов позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения потребителей при падении уровня напряжения в Ялтинском городском округе.По словам замминистра энергетики, полная интеграция крымского полуострова и остальной части России завершена.Строительство подстанции "Миндальная" удалось завершить с опережением графика на 11 месяцев, уровень импортозамещения оборудования на объекте составил 100%. На подстанциях "Алупка" и "Дарсан" показатели импортозамещения превысили 80%.Ранее генеральный директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко заявил, что Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса.Читайте также:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейСедьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, россия, энергосистема крыма, новости, общество, жкх крыма и севастополя
На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

Минэнерго РФ: три новые электроподстанции по 110 кВ запустили в работу в Крыму

16:25 29.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму запустили в работу три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Открытие объектов "Крымэнерго" имеет большое значение для социально-экономического и культурного развития республики, подчеркнули в ведомстве.
"Ввод в эксплуатацию подстанции "Миндальная" обеспечит деятельность образовательного центра культуры и искусств "Арт-резиденции "Таврида", а также поспособствует совершенствованию инфраструктуры в прилегающих районах", – сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Кроме того, после полной реконструкции введена в эксплуатацию подстанция "Алупка", а после монтажа вспомогательного электрооборудования поставлена под напряжение подстанция "Дарсан".
Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на Южном берегу полуострова, создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи статических конденсаторов позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения потребителей при падении уровня напряжения в Ялтинском городском округе.
По словам замминистра энергетики, полная интеграция крымского полуострова и остальной части России завершена.
"Мероприятия по электросетевому строительству и строительству генерации в Крыму позволяют обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ", – подчеркнул замминистра.
Строительство подстанции "Миндальная" удалось завершить с опережением графика на 11 месяцев, уровень импортозамещения оборудования на объекте составил 100%. На подстанциях "Алупка" и "Дарсан" показатели импортозамещения превысили 80%.
Ранее генеральный директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко заявил, что Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса.
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