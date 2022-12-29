https://crimea.ria.ru/20221229/na-yuzhnom-beregu-kryma-zapustili-v-rabotu-tri-elektropodstantsii-1126195968.html

На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции - РИА Новости Крым, 29.12.2022

На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

В Крыму запустили в работу три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T16:25

2022-12-29T16:25

2022-12-29T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму запустили в работу три электроподстанции мощностью 110 кВ каждая. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.Открытие объектов "Крымэнерго" имеет большое значение для социально-экономического и культурного развития республики, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, после полной реконструкции введена в эксплуатацию подстанция "Алупка", а после монтажа вспомогательного электрооборудования поставлена под напряжение подстанция "Дарсан".Подстанция "Алупка" повысит надежность транзита электроэнергии на Южном берегу полуострова, создаст дополнительный резерв свободной мощности для подключения новых потребителей. А установленные на подстанции "Дарсан" батареи статических конденсаторов позволят максимально снизить риски ограничения электроснабжения потребителей при падении уровня напряжения в Ялтинском городском округе.По словам замминистра энергетики, полная интеграция крымского полуострова и остальной части России завершена.Строительство подстанции "Миндальная" удалось завершить с опережением графика на 11 месяцев, уровень импортозамещения оборудования на объекте составил 100%. На подстанциях "Алупка" и "Дарсан" показатели импортозамещения превысили 80%.Ранее генеральный директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко заявил, что Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса.Читайте также:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейСедьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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