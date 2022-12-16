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Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей
Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей
Предприятия и жители Ялты задолжали более 108 миллионов за электроэнергию. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T12:48
2022-12-16T12:48
2022-12-16T12:54
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ЯЛТА, 16 дек – РИА Новости Крым. Предприятия и жители Ялты задолжали более 108 миллионов за электроэнергию. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.Как пользоваться электроприборами и экономить >>Министр отметил, что среди юридических лиц большая часть задолженности сформирована муниципальными предприятиями Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму подорожает электричество – новые тарифыНа сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году
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Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей
Задолженность за электроэнергию жителей и предприятий Ялты превысила 100 млн рублей
12:48 16.12.2022 (обновлено: 12:54 16.12.2022)