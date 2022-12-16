https://crimea.ria.ru/20221216/zhiteli-i-predpriyatiya-yalty-zadolzhali-za-svet-bolee-100-mln-rubley-1125932528.html

Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей

Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей

Предприятия и жители Ялты задолжали более 108 миллионов за электроэнергию. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T12:48

2022-12-16T12:48

2022-12-16T12:54

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ЯЛТА, 16 дек – РИА Новости Крым. Предприятия и жители Ялты задолжали более 108 миллионов за электроэнергию. Об этом в ходе выездного совещания сообщил министр топлива и энергетики РК Игорь Коринь.Как пользоваться электроприборами и экономить >>Министр отметил, что среди юридических лиц большая часть задолженности сформирована муниципальными предприятиями Ялты.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму подорожает электричество – новые тарифыНа сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году На сколько тарифы ЖКХ вырастут для крымчан в этом году

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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