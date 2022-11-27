Рейтинг@Mail.ru
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221127/na-skolko-tarify-zhkkh-vyrastut-v-sevastopole-v-etom-godu-1125566843.html
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году - РИА Новости Крым, 27.11.2022
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
С декабря жители Севастополя будут платить за коммунальные услуги на 10,5 процентов больше. Об этом говорится на официальном сайте правительства города. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T12:28
2022-11-27T12:28
севастополь
экономика
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110184/77/1101847732_0:439:2080:1609_1920x0_80_0_0_4d968aa6c983928c92fd883b8c7ca001.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С декабря жители Севастополя будут платить за коммунальные услуги на 10,5 процентов больше. Об этом говорится на официальном сайте правительства города.По данным пресс-службы, на стоимость коммунальных услуг повлиял рост цен на энергоресурсы, в частности газ и электроэнергию, а также некоторые товары и услуги. Пересмотр тарифов является плановым и осуществляется во всех субъектах России, отметили в правительстве.В соответствии с постановлением Правительства РФ очередной пересмотр тарифов состоится 1 июля 2024 года, говорится на сайте."Стоит отметить, что тарифы для населения на теплоснабжение установлены ниже экономически обоснованного уровня, межтарифная разница компенсируется ГУПС "Севтеплоэнерго" за счет городского бюджета. Управлению удалось добиться снижения тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Севастополю на 2023 год в отношении объемов потребления электроэнергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов, по сравнению с действующими в ноябре 2022 года тарифами. Снижение составило от 7,4% до 9,7%", – приводит слова руководителя управления по тарифам Севастополя Константина Оренштейна пресс-служба.Ранее причины повышения тарифов на коммунальные услуги объяснили в Общественной палате Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110184/77/1101847732_0:244:2080:1804_1920x0_80_0_0_d566f0eddd4772bfe3da4e0c329458cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, экономика, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году

В Севастополе с 1 декабря 2022 года тарифы на коммунальные услуги вырастут до 10,5%

12:28 27.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭлектрика
Электрика - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С декабря жители Севастополя будут платить за коммунальные услуги на 10,5 процентов больше. Об этом говорится на официальном сайте правительства города.
По данным пресс-службы, на стоимость коммунальных услуг повлиял рост цен на энергоресурсы, в частности газ и электроэнергию, а также некоторые товары и услуги. Пересмотр тарифов является плановым и осуществляется во всех субъектах России, отметили в правительстве.
Так, с 1 декабря плата за газоснабжение поднимется на 4,0%, обращение с твердыми коммунальными отходами – +5,5%, теплоснабжение – +8,0%, электроснабжение – +9,0%, водоснабжение – +10,4%, водоотведение – +10,5%. Таким образом, плата за ЖКХ для жителей типовых квартир (площадью 54 "квадрата" с двумя проживающими) увеличится на 263,55 рубля в месяц, посчитали в ведомстве.
В соответствии с постановлением Правительства РФ очередной пересмотр тарифов состоится 1 июля 2024 года, говорится на сайте.
"Стоит отметить, что тарифы для населения на теплоснабжение установлены ниже экономически обоснованного уровня, межтарифная разница компенсируется ГУПС "Севтеплоэнерго" за счет городского бюджета. Управлению удалось добиться снижения тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Севастополю на 2023 год в отношении объемов потребления электроэнергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов, по сравнению с действующими в ноябре 2022 года тарифами. Снижение составило от 7,4% до 9,7%", – приводит слова руководителя управления по тарифам Севастополя Константина Оренштейна пресс-служба.
Ранее причины повышения тарифов на коммунальные услуги объяснили в Общественной палате Крыма.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 10:40Радио "Спутник в Крыму"
Какие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт
 
СевастопольЭкономикаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47В Керчи под ребенком оборвался трос качели
14:15В Кривом Роге не работает железная дорога
14:14Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
13:44Сочи ушел под воду из-за мощного ливня
13:39Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России
13:09В Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколы
12:28На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
12:09В Турции запустят производство беспилотного истребителя – Эрдоган
11:52Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"
11:25Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
10:46В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты
10:35Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:10Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам
10:01В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев
09:38Как работают катера и паромы в Севастополе в воскресенье
09:25В Симферополе 60 улиц останутся без света до вечера вторника
09:11В Крыму прогнозируют заморозки
08:52Врач дал советы тем, кто постоянно болеет
08:24Когда возможно снижение тарифов на воду в Крыму – эксперт
08:02Какие продукты категорически нельзя есть натощак – гастроэнтеролог
Лента новостейМолния