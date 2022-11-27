https://crimea.ria.ru/20221127/na-skolko-tarify-zhkkh-vyrastut-v-sevastopole-v-etom-godu-1125566843.html
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году - РИА Новости Крым, 27.11.2022
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
С декабря жители Севастополя будут платить за коммунальные услуги на 10,5 процентов больше. Об этом говорится на официальном сайте правительства города. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T12:28
2022-11-27T12:28
2022-11-27T12:28
севастополь
экономика
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110184/77/1101847732_0:439:2080:1609_1920x0_80_0_0_4d968aa6c983928c92fd883b8c7ca001.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С декабря жители Севастополя будут платить за коммунальные услуги на 10,5 процентов больше. Об этом говорится на официальном сайте правительства города.По данным пресс-службы, на стоимость коммунальных услуг повлиял рост цен на энергоресурсы, в частности газ и электроэнергию, а также некоторые товары и услуги. Пересмотр тарифов является плановым и осуществляется во всех субъектах России, отметили в правительстве.В соответствии с постановлением Правительства РФ очередной пересмотр тарифов состоится 1 июля 2024 года, говорится на сайте."Стоит отметить, что тарифы для населения на теплоснабжение установлены ниже экономически обоснованного уровня, межтарифная разница компенсируется ГУПС "Севтеплоэнерго" за счет городского бюджета. Управлению удалось добиться снижения тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Севастополю на 2023 год в отношении объемов потребления электроэнергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов, по сравнению с действующими в ноябре 2022 года тарифами. Снижение составило от 7,4% до 9,7%", – приводит слова руководителя управления по тарифам Севастополя Константина Оренштейна пресс-служба.Ранее причины повышения тарифов на коммунальные услуги объяснили в Общественной палате Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110184/77/1101847732_0:244:2080:1804_1920x0_80_0_0_d566f0eddd4772bfe3da4e0c329458cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, экономика, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
В Севастополе с 1 декабря 2022 года тарифы на коммунальные услуги вырастут до 10,5%
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. С декабря жители Севастополя будут платить за коммунальные услуги на 10,5 процентов больше. Об этом говорится на официальном сайте правительства города.
По данным пресс-службы, на стоимость коммунальных услуг повлиял рост цен на энергоресурсы, в частности газ и электроэнергию, а также некоторые товары и услуги. Пересмотр тарифов является плановым и осуществляется во всех субъектах России, отметили в правительстве.
Так, с 1 декабря плата за газоснабжение поднимется на 4,0%, обращение с твердыми коммунальными отходами – +5,5%, теплоснабжение – +8,0%, электроснабжение – +9,0%, водоснабжение – +10,4%, водоотведение – +10,5%. Таким образом, плата за ЖКХ для жителей типовых квартир (площадью 54 "квадрата" с двумя проживающими) увеличится на 263,55 рубля в месяц, посчитали в ведомстве.
В соответствии с постановлением Правительства РФ очередной пересмотр тарифов состоится 1 июля 2024 года, говорится на сайте.
"Стоит отметить, что тарифы для населения на теплоснабжение установлены ниже экономически обоснованного уровня, межтарифная разница компенсируется ГУПС "Севтеплоэнерго" за счет городского бюджета. Управлению удалось добиться снижения тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Севастополю на 2023 год в отношении объемов потребления электроэнергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов, по сравнению с действующими в ноябре 2022 года тарифами. Снижение составило от 7,4% до 9,7%", – приводит слова руководителя управления по тарифам Севастополя Константина Оренштейна пресс-служба.