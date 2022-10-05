https://crimea.ria.ru/20221005/kak-polzovatsya-elektropriborami-i-ekonomit-1124710361.html

Как пользоваться электроприборами и экономить

Как пользоваться электроприборами и экономить - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Как пользоваться электроприборами и экономить

Половинная загрузка стиральной и сушильной машин, слишком частое открывание холодильника и неправильное использование обогревателя могут значительно увеличить... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T07:32

2022-10-05T07:32

2022-10-05T07:32

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Половинная загрузка стиральной и сушильной машин, слишком частое открывание холодильника и неправильное использование обогревателя могут значительно увеличить счет за электроэнергию, предупреждает эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных. Как пользоваться бытовой техникой без ограничений, но при этом экономить, он рассказал РИА Недвижимость.По словам эксперта, сушильные машины – лидеры по потреблению электроэнергии. Максимальный расход может достигать 5 кВт за цикл. При средней стоимости в стране в 4 рубля за 1 кВт, ежедневное использование такой машины увеличит счет на 600 рублей ежемесячно. Поэтому Четвертных рекомендует делать полную загрузку машины. Вещи просохнут в любом случае, а счет за электроэнергию будет меньше, чем если будете сушить при половинной загрузке."Стиральные машины во время самых долгих режимов с высокой температурой нагрева воды потребляют от 1,7 до 2,2 вКт за стирку. Объем загрузки – один килограмм или десять – при этом почти не влияет на итоговый расход энергии", – продолжил эксперт.В итоге за месяц может "набежать" 250 рублей, а может и в два – три раза больше. Поэтому лучше сортировать вещи по цветам и материалам, но стараться загружать машинку полностью.Чтобы снизить затраты электроэнергии на работу холодильника необходимо следовать нескольким правилам. Во-первых, не следует ставить в него еще теплую посуду или не полностью остывшие блюда, во-вторых – постарайтесь реже открывать холодильник. Каждое, даже кратковременное открытие, запускает компрессор, что увеличивает энергопотребление в среднем на 8%. Просто возьмите за правило брать все продукты, которые необходимы для приготовления блюда, а потом убирать ненужное обратно, рекомендует Четвертных.В осенне-зимний период увеличить расходы могут обогреватели. Такие приборы потребляют примерно 2,5 кВт в час. Чтобы снизить расход, лучше избегать максимальных нагрузок. Специалист рекомендует установить необходимую температуру и не отключать прибор – примерно через час работы он перейдет в "экономный режим" и потребление электроэнергии заметно снизится, при этом температура в помещении будет поддерживаться в пределах заданных значений.Еще один лидер энергопотребления в быту – духовка. По словам Четвертных, снизить расходы на ее работу с пользой для здоровья можно, если чаще пользоваться режимом "конвекция". В этом случае потребление электричества составит около 650 ватт в час, против 1,2-1,4 кВт при включении верхнего и нижнего тэнов.Ранее независимый финансовый эксперт Александр Патешман объяснил, как сократить траты на продукты на треть, сохранив качество и разнообразность питания.

https://crimea.ria.ru/20220803/kak-ne-pereplachivat-za-uslugi-zhkkh--sovet-eksperta-1124038665.html

https://crimea.ria.ru/20220524/kakaya-tekhnika-v-dome-samaya-energozatratnaya-1123317861.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта