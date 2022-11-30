https://crimea.ria.ru/20221130/v-krymu-podorozhaet-elektrichestvo--novye-tarify-1125603539.html
В Крыму подорожает электричество – новые тарифы
В Крыму подорожает электричество – новые тарифы - РИА Новости Крым, 30.11.2022
В Крыму подорожает электричество – новые тарифы
В Крыму с 1 декабря на девять процентов подорожает электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T08:23
2022-11-30T08:23
2022-11-30T08:23
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
энергосистема крыма
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 декабря на девять процентов подорожает электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Так, стоимость 1 кВт/ч для жителей крымских городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,93 рублей, от 150 до 800 кВт/ч – 4,98 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рубля.На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом год >>Для жителей сельской местности при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,71 рублей, от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,62 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рублей.Ранее Общественная плата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе с 1 декабря 2022 года. Глава ОП Александр Форманчук объяснил это решение сложившейся экономической ситуацией.
https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html
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РИА Новости Крым
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, энергосистема крыма, экономика
В Крыму подорожает электричество – новые тарифы
В Крыму с 1 декабря подорожает электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 декабря на девять процентов подорожает электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
"1 декабря вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. Тариф на энергоснабжение будет проиндексирован на 9%", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Так, стоимость 1 кВт/ч для жителей крымских городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,93 рублей, от 150 до 800 кВт/ч – 4,98 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рубля.
Для жителей сельской местности при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,71 рублей, от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,62 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рублей.
Ранее Общественная плата Крыма поддержала повышение тарифов
на коммунальные услуги в регионе с 1 декабря 2022 года. Глава ОП Александр Форманчук объяснил это решение сложившейся экономической ситуацией.