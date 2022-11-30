https://crimea.ria.ru/20221130/v-krymu-podorozhaet-elektrichestvo--novye-tarify-1125603539.html

В Крыму подорожает электричество – новые тарифы

В Крыму подорожает электричество – новые тарифы - РИА Новости Крым, 30.11.2022

В Крыму подорожает электричество – новые тарифы

В Крыму с 1 декабря на девять процентов подорожает электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T08:23

2022-11-30T08:23

2022-11-30T08:23

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

энергосистема крыма

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121010033_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6d882bdb9299083d905bf52359754922.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 декабря на девять процентов подорожает электроэнергия. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.Так, стоимость 1 кВт/ч для жителей крымских городов при потреблении электроэнергии до 150 кВт/ч в месяц составит 3,93 рублей, от 150 до 800 кВт/ч – 4,98 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рубля.На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом год >>Для жителей сельской местности при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 3,71 рублей, от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 4,62 рублей, свыше 800 кВт/ч – 6,62 рублей.Ранее Общественная плата Крыма поддержала повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе с 1 декабря 2022 года. Глава ОП Александр Форманчук объяснил это решение сложившейся экономической ситуацией.

https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-uslugi-zhkkh-v-krymu-ne-zatronet-povyshenie-tarifov--ekspert-1125555337.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, энергосистема крыма, экономика