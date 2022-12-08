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Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
С 1 декабря в Крыму повысились тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%, сообщили в госкомитете по ценам и тарифам РК. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T12:10
2022-12-08T12:10
2022-12-08T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. С 1 декабря в Крыму повысились тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%, сообщили в госкомитете по ценам и тарифам РК.В ведомстве отметили, что индексация тарифов необходима для "снижения негативных экономических факторов, в том числе, последствий от введенных санкций и вызванного ими ускоренного темпа инфляции".Что и как подорожалоПо данным профильного госкомитета, тарифы на электроснабжение выросли на 9%. Газ стал дороже на 2,8%, холодное водоснабжение и водоотведение – на 11,4% на каждый ресурс. Рост тарифов на отопление и вывоз мусора также составил 11,4%.При этом в госкомитете заверили, что тарифы для крымчан останутся одними из самых низких из всех субъектов Южного федерального округа.Сколько теперь придется платить крымчанамТаким образом, с 1 декабря максимальный размер тарифов на водоснабжение и водоотведение составит 37,02 рубля за кубометр. В Севастополе оплата составляет 48,62 рубля.За отопление крымчане будут платить 2 699 рублей за гигакалорию. Для севастопольцев размер этого тарифа составляет 2 826 рублей.Плата за вывоз мусора в Крыму с одного человека в месяц составит 58,7 рубля в городах и 46,9 рубля – в селах и поселках. Это в полтора-два раза ниже, чем в других субъектах, отметили в госкомцен РК.Следующее повышение тарифов произойдет через полтора года – в июле 2024 года, добавили в ведомстве.Еще по теме:В Крыму подорожает электричество – новые тарифыНа сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом годуКакие продукты подорожают в Крыму в декабре
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крым, цены и тарифы, общество, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, севастополь, новости крыма, экономика, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
Госкомцен Крыма: электричество в регионе подорожало на 9%, вода и отопление – на 11%
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. С 1 декабря в Крыму повысились тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%, сообщили в госкомитете по ценам и тарифам РК.
"В Республике Крым с 1 декабря 2022 года проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Повышение осуществляется в пределах установленного правительством РФ индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 9% в среднем по субъектам Российской Федерации, в том числе и по Республике Крым", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что индексация тарифов необходима для "снижения негативных экономических факторов, в том числе, последствий от введенных санкций и вызванного ими ускоренного темпа инфляции".
По данным профильного госкомитета, тарифы на электроснабжение выросли на 9%. Газ стал дороже на 2,8%, холодное водоснабжение и водоотведение – на 11,4% на каждый ресурс. Рост тарифов на отопление и вывоз мусора также составил 11,4%.
При этом в госкомитете заверили, что тарифы для крымчан останутся одними из самых низких из всех субъектов Южного федерального округа.
"В Республике Крым тарифы на газ будут одними из самых дешевых из всех регионов России – 6,025 рубля за кубометр. При этом средняя стоимость газа с декабря по России составляет более 7 тысяч рублей за кубический метр, а, например, в Калининградской и Саратовской областях цена кубометра газа превышает 9 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.
Сколько теперь придется платить крымчанам
Таким образом, с 1 декабря максимальный размер тарифов на водоснабжение и водоотведение составит 37,02 рубля за кубометр. В Севастополе оплата составляет 48,62 рубля.
За отопление крымчане будут платить 2 699 рублей за гигакалорию. Для севастопольцев размер этого тарифа составляет 2 826 рублей.
Плата за вывоз мусора в Крыму с одного человека в месяц составит 58,7 рубля в городах и 46,9 рубля – в селах и поселках. Это в полтора-два раза ниже, чем в других субъектах, отметили в госкомцен РК.
Следующее повышение тарифов произойдет через полтора года – в июле 2024 года, добавили в ведомстве.