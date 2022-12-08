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Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

С 1 декабря в Крыму повысились тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%, сообщили в госкомитете по ценам и тарифам РК. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T12:10

2022-12-08T12:10

2022-12-08T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. С 1 декабря в Крыму повысились тарифы на коммунальные услуги в среднем на 9%, сообщили в госкомитете по ценам и тарифам РК.В ведомстве отметили, что индексация тарифов необходима для "снижения негативных экономических факторов, в том числе, последствий от введенных санкций и вызванного ими ускоренного темпа инфляции".Что и как подорожалоПо данным профильного госкомитета, тарифы на электроснабжение выросли на 9%. Газ стал дороже на 2,8%, холодное водоснабжение и водоотведение – на 11,4% на каждый ресурс. Рост тарифов на отопление и вывоз мусора также составил 11,4%.При этом в госкомитете заверили, что тарифы для крымчан останутся одними из самых низких из всех субъектов Южного федерального округа.Сколько теперь придется платить крымчанамТаким образом, с 1 декабря максимальный размер тарифов на водоснабжение и водоотведение составит 37,02 рубля за кубометр. В Севастополе оплата составляет 48,62 рубля.За отопление крымчане будут платить 2 699 рублей за гигакалорию. Для севастопольцев размер этого тарифа составляет 2 826 рублей.Плата за вывоз мусора в Крыму с одного человека в месяц составит 58,7 рубля в городах и 46,9 рубля – в селах и поселках. Это в полтора-два раза ниже, чем в других субъектах, отметили в госкомцен РК.Следующее повышение тарифов произойдет через полтора года – в июле 2024 года, добавили в ведомстве.Еще по теме:В Крыму подорожает электричество – новые тарифыНа сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом годуКакие продукты подорожают в Крыму в декабре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены и тарифы, общество, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, севастополь, новости крыма, экономика, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя