https://crimea.ria.ru/20230803/dolgi-krymchan-za-zhilischno-kommunalnye-uslugi-priblizilis-k-7-mlrd-rubley-1130493586.html

Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей

Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублей

Долг перед Крымскими предприятиями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг приблизился к семи миллиардам рублей по итогам первого квартала, рост составил почти 20% за год. Чем обусловлен столь значительный скачок неплатежей и есть ли возможность снизить число неплательщиков – в материале РИА Новости Крым.

2023-08-03T19:06

2023-08-03T19:06

2023-08-03T19:48

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"Объем задолженности населения и крымских предприятий за потребленные услуги ЖКХ по итогам первого квартала составил 6,83 млрд рублей. Почти треть от этой суммы – около двух миллиардов рублей – приходится на теплоснабжение", – говорится в отчете Крымстата о финансовых результатах деятельности организаций. При этом в сравнении с мартом прошлого года рост задолженности составил почти 19% или 1,07 млрд рублей (с 5,76 млрд рублей до 6,83 млрд рублей).Уточняется, что из этой суммы на холодное водоснабжение приходится 480,8 млн рублей, долг за водоотведение (канализацию) достиг 271,5 млн рублей. Задолженность за теплоснабжение составила 1,9 млрд рублей.Как пояснил член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук, столь существенный скачок в размере совокупного долга обусловлен, кроме прочего, переводом жилищных услуг в коммунальные. Кроме того, озвученные Крымстатом цифры нуждаются в расшифровке, так как экономисты разделяют начисленную и отсуженную задолженности.Не платили годами – платить не будутЧисло неплательщиков в Крыму варьируется в зависимости от населенных пунктов. В Симферополе, Керчи, и частично Ялте объем оплат по услугам ЖХК превышает 90%, в небольших населенных пунктах он ниже. К примеру, в Бахчисарайском районе есть дома, где за содержание платят только 20% жильцов."Наиболее дисциплинированными плательщиками являются граждане, которые оплачивают потребленные услуги по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями. В этом сегменте фактический уровень платежей составляет 90% от начисленных или предъявленных к оплате сумм. Для сравнения, исполнители коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы), фактически оплачивают только 81,2% потребленных услуг", – уточняется в отчете Крымстата. Среди бюджетных организаций уровень оплаты услуг ЖКХ составляет 86,7%.Системные или злостные неплательщики – одна из самых серьезных проблем предприятий ЖКУ. Специалисты выделяют три основные группы таких граждан."Это должники, которые из года в год не оплачивают услуги, но с них невозможно получить средства (в том числе по исполнительным листам) по причине отсутствия источников дохода. Ко второй группе относятся собственники жилья, которые не проживают в квартире или же находятся за пределами страны. Третья группа недобросовестных плательщиков – обычные граждане с работой и зарплатой, которые пользуются инертностью или неграмотностью поставщиков коммунальных услуг либо управляющих организаций и также не оплачивают потребленные ЖКУ", – перечислил Бышук.Эксперт отметил, что управляющие компании нередко размещают на информационных щитах домов данные об объемах задолженности жильцов. Иногда долги отдельных квартир превышают десятки тысяч рублей.Но даже если у должника есть средства для погашения долгов, поставщики коммунальных услуг и управляющие компании зачастую упускают возможность получить их, так как "не занимаются взысканиями по каждому должнику, не ведут контроль по отсуженному периоду, а порой не контролируют исполнение решения судов".Эксперт напомнил, что по закону поставщик услуг может взыскать долг только за последние три года. Всю остальную задолженность в связи с истечением срока давности должны списать. И некоторые грамотные, но недобросовестные граждане, пользуются инертностью компаний, годами не платят ни за тепло, ни за свет, ни за другие услуги.Признать убытком и списатьПо словам юриста, организации-поставщики коммунальных услуг и управляющие организации у которых сформировались столь крупные задолженности, не стремятся списывать просроченные (безнадежные долги). Причина в том, что это негативно отразится на кредитной деятельности самой организации, ее балансе и отчетах перед собственниками и учредителями.Отключать и передавать жилье в имущественную казнуСреди наиболее эффективных решений собеседник назвал активную разъяснительную работу с гражданами о необходимости оплачивать потребленные услуги. Также необходимо активнее работать с должниками: отслеживать и вовремя передавать дела в суды, а после принятия решения контролировать работу исполнительных органов."Даже если у человека нет доходов, у него есть имущество (квартира). Можно законодательно предусмотреть, что в случае смерти собственника данное имущество будет признано выморочным и перейдет в муниципальную собственность", – уверен эксперт.При этом важно законодательно закрепить, что долги за коммунальные услуги должны быть "прикреплены" к такому жилью по аналогии с долгами за капремонт. Это позволит дисциплинировать как граждан, так и коммунальные предприятия, резюмировал эксперт.Необходимость работы с просроченной задолженностью подтверждают предоставленные министерством ЖКХ Крыма данные по состоянию на 1 июля 2023 года.В "Крымэнерго" сообщили, что задолженность населения за потребленную электрическую энергию на 1 июля составила 439,5 млн рублей.Объем долгов по другим видам коммунальных услуг в абсолютных значениях в минЖКХ Крыма не предоставили. Однако сообщили, что уровень оплаты теплоснабжения по данным на 1 июля составил 101,76%, при этом на просроченную пришлось 88,2% общей задолженности потребителей. Вывоз твердых бытовых отходов крымчане оплатили на 106,98%, при этом объем просроченной задолженности составил 80,5%. Оплата взносов на капитальный ремонт в указанный период составила 99,86%, на просроченную задолженность пришлось 93,95% долгов перед предприятием.Приведенные выше данные подтверждают тезис о необходимости более активной работы по снижению уровня текущей и просроченной задолженностей перед предприятиями жилищно-коммунального сектора Крыма. Кроме того, крымчанам необходимо ответственно относиться к погашению долгов и оплате текущих счетов по услугам ЖКХ.Как ранее писали "Известия", совокупный долг россиян за услуги ЖКХ за первые три месяца текущего года составил 876,4 млрд рублей. При этом подчеркивалось, что объем задолженности вырос на 72 млрд рублей за двенадцать месяцев.Ранее глава администрации Ялты сообщила, что горожане задолжали за капремонты почти полмиллиарда рублей и предупредила, что с должниками будут разбираться в судебном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейСколько крымчане задолжали за вывоз мусораКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет эксперта

https://crimea.ria.ru/20220525/kak-platit-za-kommunalku-esli-net-deneg--1123328073.html

https://crimea.ria.ru/20230305/kak-ne-poluchit-dolg-po-kapremontu-v-dovesok-k-novoy-kvartire-1127292389.html

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