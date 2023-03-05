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Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов привязаны к недвижимости, а не к собственнику. Списать их при продаже также не получится, сообщил директор... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T08:32
2023-03-05T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов привязаны к недвижимости, а не к собственнику. Списать их при продаже также не получится, сообщил директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он пояснил, что в организацию периодически поступают обращения от граждан, которые приобрели квартиру и через время узнали о наличии долга по взносам за капремонт.В свою очередь замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина подчеркнула, что задолженности по взносам на капитальный ремонт, в отличие от всех других коммунальных услуг, переводятся на нового собственника."Иными словами, все обязательства по уплате взносов переходят на нового собственника. Это касается и накопленной ранее задолженности", – подчеркнула Палкина.Тем, у кого уже образовалась задолженность, замминистра порекомендовала воспользоваться акцией, согласно которой при погашении основного долга по взносам на капремонт, пени и штрафы будут списаны автоматически.Программа капремонта действует в Крыму с 2016 года. За этот период было капитально отремонтировано более 1,8 тысячи многоквартирных жилых домов на сумму более 10 млрд рублей.Ранее эксперты АНО "ЖКХ-контроль" объяснили, как существенно уменьшить расходы на коммунальные платежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Минстрой хочет ввести оплату тепла по факту потребления – что изменитсяЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей
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РИА Новости Крым
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96
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крым, жкх, жкх крыма и севастополя, цены и тарифы, общество, недвижимость в крыму, совет эксперта, новости
Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире

Фонд капремонта Крыма: долги по взносам на капремонт не списываются при смене собственника

08:32 05.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов привязаны к недвижимости, а не к собственнику. Списать их при продаже также не получится, сообщил директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
Он пояснил, что в организацию периодически поступают обращения от граждан, которые приобрели квартиру и через время узнали о наличии долга по взносам за капремонт.

"Перед покупкой квартиры необходимо проверить наличие задолженности перед Фондом капитального ремонта. Потому как бывают случаи, когда размер долга и пеней приближаются к стоимости самой квартиры", – сообщил Петров в пресс-центре РИА Новости Крым.

В свою очередь замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина подчеркнула, что задолженности по взносам на капитальный ремонт, в отличие от всех других коммунальных услуг, переводятся на нового собственника.
"Иными словами, все обязательства по уплате взносов переходят на нового собственника. Это касается и накопленной ранее задолженности", – подчеркнула Палкина.
Тем, у кого уже образовалась задолженность, замминистра порекомендовала воспользоваться акцией, согласно которой при погашении основного долга по взносам на капремонт, пени и штрафы будут списаны автоматически.
Программа капремонта действует в Крыму с 2016 года. За этот период было капитально отремонтировано более 1,8 тысячи многоквартирных жилых домов на сумму более 10 млрд рублей.
Ранее эксперты АНО "ЖКХ-контроль" объяснили, как существенно уменьшить расходы на коммунальные платежи.
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КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяЦены и тарифыОбществоНедвижимость в КрымуСовет экспертаНовости
 
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