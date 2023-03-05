https://crimea.ria.ru/20230305/kak-ne-poluchit-dolg-po-kapremontu-v-dovesok-k-novoy-kvartire-1127292389.html

Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире

Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов привязаны к недвижимости, а не к собственнику. Списать их при продаже также не получится, сообщил директор... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T08:32

2023-03-05T08:32

2023-03-05T08:32

крым

жкх

жкх крыма и севастополя

цены и тарифы

общество

недвижимость в крыму

совет эксперта

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110564/86/1105648611_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_73937b8e01ec3c50702f3bde14010bc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов привязаны к недвижимости, а не к собственнику. Списать их при продаже также не получится, сообщил директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Он пояснил, что в организацию периодически поступают обращения от граждан, которые приобрели квартиру и через время узнали о наличии долга по взносам за капремонт.В свою очередь замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина подчеркнула, что задолженности по взносам на капитальный ремонт, в отличие от всех других коммунальных услуг, переводятся на нового собственника."Иными словами, все обязательства по уплате взносов переходят на нового собственника. Это касается и накопленной ранее задолженности", – подчеркнула Палкина.Тем, у кого уже образовалась задолженность, замминистра порекомендовала воспользоваться акцией, согласно которой при погашении основного долга по взносам на капремонт, пени и штрафы будут списаны автоматически.Программа капремонта действует в Крыму с 2016 года. За этот период было капитально отремонтировано более 1,8 тысячи многоквартирных жилых домов на сумму более 10 млрд рублей.Ранее эксперты АНО "ЖКХ-контроль" объяснили, как существенно уменьшить расходы на коммунальные платежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Минстрой хочет ввести оплату тепла по факту потребления – что изменитсяЗаконопроект "о газовой безопасности" поддержала МатвиенкоЖители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жкх, жкх крыма и севастополя, цены и тарифы, общество, недвижимость в крыму, совет эксперта, новости