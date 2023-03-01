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В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 01.03.2023
В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
Более 5,5 млрд рублей в Крыму направили на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T14:44
2023-03-01T14:44
2023-03-01T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Более 5,5 млрд рублей в Крыму направили на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина.Программа капремонта действует в Крыму с 2016 года. При этом Фонд капремонта формирует списки на проведение работ каждые три года: с 2016 по 2018 год, с 2019 по 2021 года, и новый – с 2022 по 2024 год, пояснила замминистра.Кроме того, в прошлом году на проведение ремонтов было направлено еще 4,8 млрд рублей. Было выполнено 985 видов работ, в том числе замена 445 лифтов. Также было отремонтировано 608 многоквартирных домов.Замминистра отметила, что всего в программу включены около девяти тысяч домов "старше" четырех лет. На сейчас капитальными ремонтами – полными или частичными – удалось охватить 1,8 домов.Кроме того, на проведение капремонтов в этом году Фонд уже заключил контрактов на 1,4 млрд рублей. Также организация ожидает выделения дополнительных средств по линии Минстроя РК в размере около 2,5 млрд рублей. Эти средства могут быть доведены уже в мае.Также республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей. А в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.Ранее президент России Владимир Путин поручил создать региональные пятилетние планы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:От кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в КрымуКогда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домовДороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
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Елена Палкина: В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
Елена Палкина:
2023-03-01T14:44
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РИА Новости Крым
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жкх, минжкх крыма, крым, общество, новости крыма, видео
В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
В МинЖКХ отчитались о реализации программы капремонта многоквартирных домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Более 5,5 млрд рублей в Крыму направили на проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Елена Палкина.
Программа капремонта действует в Крыму с 2016 года. При этом Фонд капремонта формирует списки на проведение работ каждые три года: с 2016 по 2018 год, с 2019 по 2021 года, и новый – с 2022 по 2024 год, пояснила замминистра.
"За первые шесть лет реализации программы в регионе на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов было направлено 5,6 млрд рублей. Ремонты производились как за счет собранных с собственников жилья средств, так и привлеченных из бюджета республики субсидий", – сообщили Палкина.
Кроме того, в прошлом году на проведение ремонтов было направлено еще 4,8 млрд рублей. Было выполнено 985 видов работ, в том числе замена 445 лифтов. Также было отремонтировано 608 многоквартирных домов.
Замминистра отметила, что всего в программу включены около девяти тысяч домов "старше" четырех лет. На сейчас капитальными ремонтами – полными или частичными – удалось охватить 1,8 домов.
Кроме того, на проведение капремонтов в этом году Фонд уже заключил контрактов на 1,4 млрд рублей. Также организация ожидает выделения дополнительных средств по линии Минстроя РК в размере около 2,5 млрд рублей. Эти средства могут быть доведены уже в мае.
Также республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей
. А в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать региональные пятилетние планы
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры.
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