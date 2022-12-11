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Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домов
Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домов
Больше половины дворовых территорий в Симферополе в текущем году благоустраивают по новым проектам, они более функциональны и эстетичны, при этом все без... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T09:07
2022-12-11T09:07
радио "спутник в крыму"
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Больше половины дворовых территорий в Симферополе в текущем году благоустраивают по новым проектам, они более функциональны и эстетичны, при этом все без исключения начатые работы до конца года будут завершены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман Гусынин."Остался последний рывок. Хоть времени не так много, но настроены позитивно: что все завершим. Работаем каждый день, с утра до ночи, все в ручном режиме", – сказал он.По словам Гусынина, в 2022 году Симферополь освоит порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий.Из них 18 объектов реализуют в рамках соглашения с правительством Москвы по старым проектам. Они предполагают высадку деревьев и кустарников, установку лавочек и урн, а также возведение детских площадок.Остальные 19 дворов благоустроят благодаря дополнительному финансированию уже по новым проектам, и здесь "наполняемость другая", отметил Гусынин: помимо "стандартного набора зелени" могут быть цветочные газоны и живая изгородь, а для активного отдыха – по одной площадке на каждый дом."То есть у нас не то, что в каждом дворе есть спортивная и детская площадка, но и в некоторых дворах их по несколько штук. Дворовая территория – это не обязательно один дом, бывает и пять, и семь, и вот каждому дому отдельно своя площадка. Конечно, выглядит это совершенно по-иному уже", – пояснил глава горхоза.Гусынин напомнил, что стандартный спектр работ по благоустройству включает асфальтирование проезжей части и тротуарных дорожек (или плиточное покрытие), озеленение, установку малых архитектурных форм, обустройство нового освещения и видеонаблюдения.Он порекомендовал жителям, у которых есть свое видение того, как можно обустроить собственный двор, составлять протокол общего собрания жильцов и направлять заявку в департамент городского хозяйства, где ее рассмотрят и внесут в реестр.По словам Гусынина, уже сегодня запроектировано 89 дворовых территорий, однако работы в этом направлении еще достаточно.Благоустройство дворов в Симферополе и Керчи ведется в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Симферополе должны были за деньги столицы привести в порядок 17 дворовых территорий. Сметная стоимость капитального ремонта на дату утверждения заключения экспертизы (весна 2021 года) по всем территориям составила 241,5 миллионов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля 2021 года. Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе в ноябре 2021 года в очередной раз перенесли. В мае заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова пояснила РИА Новости Крым, что работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дворов и общественных территорий в Симферополе и Керчи за счет московских денег были остановлены из-за оценки объектов и поиска нового подрядчика. Она заверила, что новые подрядчики уже найдены, а со старыми все обязательства расторгнуты.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в следующем году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей. Как сообщалось, в этом году в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе благоустроят еще 19 дворов за 630 млн рублейЧто теперь будет с дворами "московской программы" в КрымуКрым получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20221206/kak-poluchit-kompensatsiyu-ot-upravlyayuschey-kompanii-za-padenie-vo-dvore-1125715835.html
https://crimea.ria.ru/20220415/kak-blagoustraivayut-dvory-i-skvery-v-krymu--zhkkh-kontrol-1122949389.html
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симферополь, городская среда
Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домов

В Симферополе до конца года завершат все начатые работы по благоустройству дворов – власти

09:07 11.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖилой дом в Симферополе
Жилой дом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Больше половины дворовых территорий в Симферополе в текущем году благоустраивают по новым проектам, они более функциональны и эстетичны, при этом все без исключения начатые работы до конца года будут завершены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман Гусынин.
"Остался последний рывок. Хоть времени не так много, но настроены позитивно: что все завершим. Работаем каждый день, с утра до ночи, все в ручном режиме", – сказал он.
По словам Гусынина, в 2022 году Симферополь освоит порядка 900 млн рублей, отведенных на благоустройство. До конца месяца в городе обновят пять общественных и 37 дворовых территорий.
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Из них 18 объектов реализуют в рамках соглашения с правительством Москвы по старым проектам. Они предполагают высадку деревьев и кустарников, установку лавочек и урн, а также возведение детских площадок.
Остальные 19 дворов благоустроят благодаря дополнительному финансированию уже по новым проектам, и здесь "наполняемость другая", отметил Гусынин: помимо "стандартного набора зелени" могут быть цветочные газоны и живая изгородь, а для активного отдыха – по одной площадке на каждый дом.
"То есть у нас не то, что в каждом дворе есть спортивная и детская площадка, но и в некоторых дворах их по несколько штук. Дворовая территория – это не обязательно один дом, бывает и пять, и семь, и вот каждому дому отдельно своя площадка. Конечно, выглядит это совершенно по-иному уже", – пояснил глава горхоза.
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Гусынин напомнил, что стандартный спектр работ по благоустройству включает асфальтирование проезжей части и тротуарных дорожек (или плиточное покрытие), озеленение, установку малых архитектурных форм, обустройство нового освещения и видеонаблюдения.
Он порекомендовал жителям, у которых есть свое видение того, как можно обустроить собственный двор, составлять протокол общего собрания жильцов и направлять заявку в департамент городского хозяйства, где ее рассмотрят и внесут в реестр.
По словам Гусынина, уже сегодня запроектировано 89 дворовых территорий, однако работы в этом направлении еще достаточно.
Благоустройство дворов в Симферополе и Керчи ведется в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Симферополе должны были за деньги столицы привести в порядок 17 дворовых территорий. Сметная стоимость капитального ремонта на дату утверждения заключения экспертизы (весна 2021 года) по всем территориям составила 241,5 миллионов рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил завершить работы к 1 июля 2021 года. Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе в ноябре 2021 года в очередной раз перенесли.
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В мае заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова пояснила РИА Новости Крым, что работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию дворов и общественных территорий в Симферополе и Керчи за счет московских денег были остановлены из-за оценки объектов и поиска нового подрядчика. Она заверила, что новые подрядчики уже найдены, а со старыми все обязательства расторгнуты.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в следующем году республика получит на благоустройство общественных территорий 7,5 млрд рублей. Как сообщалось, в этом году в Симферополе планируют отремонтировать 18 дворовых и шесть общественных территорий, общий объем финансирования — 516 миллионов рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольГородская среда
 
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