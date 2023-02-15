https://crimea.ria.ru/20230215/zakonoproekt-o-gazovoy-bezopasnosti-podderzhala-matvienko-1127003693.html

Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко

Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко

Полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Об этом в ходе заседания Совфеда... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T20:05

2023-02-15T20:05

2023-02-15T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Об этом в ходе заседания Совфеда заявила спикер Валентина Матвиенко. Опрошенные РИА Новости Крым эксперты высказались в поддержку инициативы, так как это позволит избежать трагедий с многочисленными жертвами и многомиллионными расходами.Только в начале февраля в результате взрывов газа в жилых домах Новосибирска и Ефремова под завалами погиб 21 человек, более 20 получили ранения. В Крыму крупнейшее ЧП произошло в Евпатории в 2008 году, тогда погибли 27 человек.Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов назвал проблему безопасной эксплуатации газового оборудования "острой и значимой". Он подчеркнул, что не проходит и недели, чтобы в стране не произошла связанная с взрывом бытового газа трагедия, в результате которой гибнут целые семьи с детьми.Причины взрывов газа в домахСенатор подчеркнул, что такие организации практически не несут ответственности за отсутствие договора на аварийно-диспетчерское обслуживание или если сотрудники не имеют соответствующей квалификации и опыта. Граждане, которые самостоятельно меняют газовое оборудование или пытаются его чинить, также не несут никакой ответственности. В этой связи Кутепов назвал существующие меры регулирования отрасли и административную ответственность за их нарушение недостаточными и требующими пересмотра.Газовый законопроектРешить наболевшую проблему поможет принятие закона, который подготовлен ко второму чтению, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Документ предусматривает обязательное заключение единого договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По мнению авторов, инициатива позволит минимизировать аварии бытового газа в жилых помещениях.Спикер обратила внимание сенаторов на необходимость совместно с депутатами Госдумы и правительством проработать эту тему и добиться адекватного решения."Главы регионов должны быть внимательней при выборе такого оператора, – подчеркнула она, – Если нет опыта, специалистов и оборудования, то такой компании нельзя поручать контроль и эксплуатацию газового хозяйства в жилых домах".Сохранить жизньПредседатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская поддержала предложение, назвала его "логичным и правильным"."Профессионализм – главный критерий допуска организации к работе с газовым оборудованием. Если такая компания в регионе одна – то одна", – сказала Хованская в комментарии РИА Новости Крым.Главная причина – человеческий фактор. Пока его не уберем – будут продолжаться такие трагедии, подчеркнула депутат."Это маленький шаг в нужную сторону. Второй – что такие организации будут настаивать на установке газоанализаторов, в максимальном варианте – с передачей сигнала диспетчеру аварийной службы в случае повышения концентрации газа в квартире или хотя бы на этаже", – продолжила Хованская.По ее мнению, не надо пытаться экономить на газоанализаторах, а потом хоронить погибших, восстанавливать разрушенные дома и предоставлять новое жилье пострадавшим. В свою очередь замдиректора - главный инженер крымской компании "Крымгазсети" Константин Середа отметил, что на предприятии всецело поддерживают данную инициативу и ожидают ее утверждения на законодательном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаВзрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный моментВзрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять

https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-gaza-v-krymu-i-rossii-krupneyshie-chp-za-poslednie-gody-1126845115.html

https://crimea.ria.ru/20230211/pochemu-vzryvaetsya-gaz---ekspert-nazval-glavnuyu-opasnost-bytovogo-topliva-1126895250.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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газ, крым, валентина матвиенко, совет федерации, безопасность, крымгазсети, галина хованская , взрыв газа