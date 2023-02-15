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Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко
Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко
Полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Об этом в ходе заседания Совфеда... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T20:05
2023-02-15T20:29
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крым
валентина матвиенко
совет федерации
безопасность
крымгазсети
галина хованская
взрыв газа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Об этом в ходе заседания Совфеда заявила спикер Валентина Матвиенко. Опрошенные РИА Новости Крым эксперты высказались в поддержку инициативы, так как это позволит избежать трагедий с многочисленными жертвами и многомиллионными расходами.Только в начале февраля в результате взрывов газа в жилых домах Новосибирска и Ефремова под завалами погиб 21 человек, более 20 получили ранения. В Крыму крупнейшее ЧП произошло в Евпатории в 2008 году, тогда погибли 27 человек.Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов назвал проблему безопасной эксплуатации газового оборудования "острой и значимой". Он подчеркнул, что не проходит и недели, чтобы в стране не произошла связанная с взрывом бытового газа трагедия, в результате которой гибнут целые семьи с детьми.Причины взрывов газа в домахСенатор подчеркнул, что такие организации практически не несут ответственности за отсутствие договора на аварийно-диспетчерское обслуживание или если сотрудники не имеют соответствующей квалификации и опыта. Граждане, которые самостоятельно меняют газовое оборудование или пытаются его чинить, также не несут никакой ответственности. В этой связи Кутепов назвал существующие меры регулирования отрасли и административную ответственность за их нарушение недостаточными и требующими пересмотра.Газовый законопроектРешить наболевшую проблему поможет принятие закона, который подготовлен ко второму чтению, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Документ предусматривает обязательное заключение единого договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По мнению авторов, инициатива позволит минимизировать аварии бытового газа в жилых помещениях.Спикер обратила внимание сенаторов на необходимость совместно с депутатами Госдумы и правительством проработать эту тему и добиться адекватного решения."Главы регионов должны быть внимательней при выборе такого оператора, – подчеркнула она, – Если нет опыта, специалистов и оборудования, то такой компании нельзя поручать контроль и эксплуатацию газового хозяйства в жилых домах".Сохранить жизньПредседатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская поддержала предложение, назвала его "логичным и правильным"."Профессионализм – главный критерий допуска организации к работе с газовым оборудованием. Если такая компания в регионе одна – то одна", – сказала Хованская в комментарии РИА Новости Крым.Главная причина – человеческий фактор. Пока его не уберем – будут продолжаться такие трагедии, подчеркнула депутат."Это маленький шаг в нужную сторону. Второй – что такие организации будут настаивать на установке газоанализаторов, в максимальном варианте – с передачей сигнала диспетчеру аварийной службы в случае повышения концентрации газа в квартире или хотя бы на этаже", – продолжила Хованская.По ее мнению, не надо пытаться экономить на газоанализаторах, а потом хоронить погибших, восстанавливать разрушенные дома и предоставлять новое жилье пострадавшим. В свою очередь замдиректора - главный инженер крымской компании "Крымгазсети" Константин Середа отметил, что на предприятии всецело поддерживают данную инициативу и ожидают ее утверждения на законодательном уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему взрывается газ - эксперт назвал главную опасность бытового топливаВзрыв газа в Нижневартовске: что известно на данный моментВзрыв газа в жилом доме на Сахалине – погибших уже десять
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газ, крым, валентина матвиенко, совет федерации, безопасность, крымгазсети, галина хованская , взрыв газа
Законопроект "о газовой безопасности" поддержала Матвиенко

Матвиенко: за поставки газа в дома и предотвращение ЧП должна отвечать одна организация

20:05 15.02.2023 (обновлено: 20:29 15.02.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовый котел отопления
Газовый котел отопления - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Полномочия по поставке бытового газа потребителям и обслуживанию газового оборудования могут передать единому оператору. Об этом в ходе заседания Совфеда заявила спикер Валентина Матвиенко. Опрошенные РИА Новости Крым эксперты высказались в поддержку инициативы, так как это позволит избежать трагедий с многочисленными жертвами и многомиллионными расходами.
Только в начале февраля в результате взрывов газа в жилых домах Новосибирска и Ефремова под завалами погиб 21 человек, более 20 получили ранения. В Крыму крупнейшее ЧП произошло в Евпатории в 2008 году, тогда погибли 27 человек.
Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов назвал проблему безопасной эксплуатации газового оборудования "острой и значимой". Он подчеркнул, что не проходит и недели, чтобы в стране не произошла связанная с взрывом бытового газа трагедия, в результате которой гибнут целые семьи с детьми.

Причины взрывов газа в домах

"Совет по вопросам газификации субъектов РФ с 2021 года говорит о необходимости на законодательном уровне закрепить обязанность по проверке вентиляционных каналов, так как причиной происшествий в 72% случаев является отсутствие тяги в них. Вторая причина взрывов – неразбериха с обслуживающими организациями", – заявил Кутепов.
Сенатор подчеркнул, что такие организации практически не несут ответственности за отсутствие договора на аварийно-диспетчерское обслуживание или если сотрудники не имеют соответствующей квалификации и опыта. Граждане, которые самостоятельно меняют газовое оборудование или пытаются его чинить, также не несут никакой ответственности. В этой связи Кутепов назвал существующие меры регулирования отрасли и административную ответственность за их нарушение недостаточными и требующими пересмотра.
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Газовый законопроект

Решить наболевшую проблему поможет принятие закона, который подготовлен ко второму чтению, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Документ предусматривает обязательное заключение единого договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По мнению авторов, инициатива позволит минимизировать аварии бытового газа в жилых помещениях.
"Законопроектом также предусмотрена единая организация (ответственная за обслуживание сетей, – ред), но это первый шаг. На мой взгляд, надо двигаться дальше – это должна быть единая газораспределительная организация, которая будет нести ответственность на всех этапах – от поставки (газа - ред.) до предотвращения нарушений и происшествий", – подчеркнула Матвиенко.
Спикер обратила внимание сенаторов на необходимость совместно с депутатами Госдумы и правительством проработать эту тему и добиться адекватного решения.
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"Главы регионов должны быть внимательней при выборе такого оператора, – подчеркнула она, – Если нет опыта, специалистов и оборудования, то такой компании нельзя поручать контроль и эксплуатацию газового хозяйства в жилых домах".

Сохранить жизнь

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская поддержала предложение, назвала его "логичным и правильным".
"Профессионализм – главный критерий допуска организации к работе с газовым оборудованием. Если такая компания в регионе одна – то одна", – сказала Хованская в комментарии РИА Новости Крым.
Главная причина – человеческий фактор. Пока его не уберем – будут продолжаться такие трагедии, подчеркнула депутат.
"Это маленький шаг в нужную сторону. Второй – что такие организации будут настаивать на установке газоанализаторов, в максимальном варианте – с передачей сигнала диспетчеру аварийной службы в случае повышения концентрации газа в квартире или хотя бы на этаже", – продолжила Хованская.
По ее мнению, не надо пытаться экономить на газоанализаторах, а потом хоронить погибших, восстанавливать разрушенные дома и предоставлять новое жилье пострадавшим.
В свою очередь замдиректора - главный инженер крымской компании "Крымгазсети" Константин Середа отметил, что на предприятии всецело поддерживают данную инициативу и ожидают ее утверждения на законодательном уровне.
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