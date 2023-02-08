https://crimea.ria.ru/20230208/razbor-zavalov-posle-vzryva-gaza-v-efremove-zavershen-1126864955.html

Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен

Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен

Разбор завалов дома в Ефремове Тульской области после взрыва газа завершен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T19:53

2023-02-08T19:53

2023-02-08T19:53

тульская область

взрыв газа в ефремове

происшествия

общество

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Разбор завалов дома в Ефремове Тульской области после взрыва газа завершен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Подъезд жилого 5-этажного дома обрушился на улице Химиков из-за взрыва бытового газа в одной из квартир вечером во вторник, 7 февраля. Спустя несколько часов спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей, сообщалось о пятерых погибших. Позже стало известно о семи жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело.Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, и к утру половина завалов – 40 кубометров – была разобрана, однако под обломками еще оставались люди. Во второй половине дня 8 февраля стало известно о еще одном погибшем.Сейчас спасатели обследуют конструкции обрушившегося дома с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна". После чего будет определено, пригодно ли здание к дальнейшей эксплуатации.К ликвидации последствий трагедии привлечено 260 человек и 54 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

тульская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, взрыв газа в ефремове, происшествия, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)