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Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен
Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен
Разбор завалов дома в Ефремове Тульской области после взрыва газа завершен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T19:53
2023-02-08T19:53
тульская область
взрыв газа в ефремове
происшествия
общество
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Разбор завалов дома в Ефремове Тульской области после взрыва газа завершен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Подъезд жилого 5-этажного дома обрушился на улице Химиков из-за взрыва бытового газа в одной из квартир вечером во вторник, 7 февраля. Спустя несколько часов спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей, сообщалось о пятерых погибших. Позже стало известно о семи жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело.Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, и к утру половина завалов – 40 кубометров – была разобрана, однако под обломками еще оставались люди. Во второй половине дня 8 февраля стало известно о еще одном погибшем.Сейчас спасатели обследуют конструкции обрушившегося дома с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна". После чего будет определено, пригодно ли здание к дальнейшей эксплуатации.К ликвидации последствий трагедии привлечено 260 человек и 54 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людейЧисло жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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тульская область, взрыв газа в ефремове, происшествия, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен

МЧС России: в Ефремове завершен разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома

19:53 08.02.2023
 
© РИА Новости . Ольга Тихонова / Перейти в фотобанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости . Ольга Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Разбор завалов дома в Ефремове Тульской области после взрыва газа завершен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Завершен разбор на месте обрушения части жилого дома в Тульской области. Всего разобрано 80 кубических метров завалов", – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Подъезд жилого 5-этажного дома обрушился на улице Химиков из-за взрыва бытового газа в одной из квартир вечером во вторник, 7 февраля. Спустя несколько часов спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей, сообщалось о пятерых погибших. Позже стало известно о семи жертвах, отмечалось, что среди них есть ребенок. Прокуратура региона возбудила уголовное дело.
Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, и к утру половина завалов – 40 кубометров – была разобрана, однако под обломками еще оставались люди. Во второй половине дня 8 февраля стало известно о еще одном погибшем.
Сейчас спасатели обследуют конструкции обрушившегося дома с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна". После чего будет определено, пригодно ли здание к дальнейшей эксплуатации.
К ликвидации последствий трагедии привлечено 260 человек и 54 единицы техники.
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Тульская областьВзрыв газа в ЕфремовеПроисшествияОбществоНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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