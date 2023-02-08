https://crimea.ria.ru/20230208/chislo-zhertv-pri-vzryve-v-pyatietazhke-v-tulskoy-oblasti-dostiglo-vosmi-1126857053.html

Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T15:19

2023-02-08T15:19

2023-02-08T15:19

тульская область

взрыв газа в ефремове

газ

россия

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости."Уже восемь погибших", - цитирует собеседника информагентство.Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз. "В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы", - сказано в сообщении СУСК и уточняется, что .Подъезд жилого пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва бытового газа в одной из квартир вечером 7 февраля. Взрыв разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, к утру была разобрана половина завалов – 40 кубометров из 80.Под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области могут оставаться еще трое человек. Спасательные работы продолжатся до вечера 8 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей

тульская область

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, взрыв газа в ефремове, газ, россия, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)