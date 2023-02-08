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Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми
Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T15:19
2023-02-08T15:19
тульская область
взрыв газа в ефремове
газ
россия
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости."Уже восемь погибших", - цитирует собеседника информагентство.Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз. "В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы", - сказано в сообщении СУСК и уточняется, что .Подъезд жилого пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва бытового газа в одной из квартир вечером 7 февраля. Взрыв разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, к утру была разобрана половина завалов – 40 кубометров из 80.Под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области могут оставаться еще трое человек. Спасательные работы продолжатся до вечера 8 февраля.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахВзрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годыВзрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно о спасении людей
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
тульская область, взрыв газа в ефремове, газ, россия, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Число жертв при взрыве в пятиэтажке в Тульской области достигло восьми

Число жертв взрыва газа в доме в Ефремове достигло восьми – СК назначил экспертизы

15:19 08.02.2023
 
© РИА Новости . Ольга Тихонова / Перейти в фотобанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости . Ольга Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости.
"Уже восемь погибших", - цитирует собеседника информагентство.
Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз.
"В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы", - сказано в сообщении СУСК и уточняется, что .
Подъезд жилого пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва бытового газа в одной из квартир вечером 7 февраля. Взрыв разрушил восемь квартир. В первые несколько часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек, в том числе двоих детей. На тот момент сообщалось о пятерых погибших. Прокуратура региона возбудила уголовное дело. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, к утру была разобрана половина завалов – 40 кубометров из 80.
Под завалами после взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области могут оставаться еще трое человек. Спасательные работы продолжатся до вечера 8 февраля.
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Тульская областьВзрыв газа в ЕфремовеГазРоссияПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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