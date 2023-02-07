https://crimea.ria.ru/20230207/vzryv-v-pyatietazhke-v-tulskoy-oblasti-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1126840520.html

Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент

Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области. Взрыв затронул восемь квартир. По предварительной информации, ЧП могло произойти... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T21:22

2023-02-07T21:22

2023-02-07T22:20

взрыв газа в ефремове

тульская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области. Взрыв затронул восемь квартир. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, начата проверка, возбуждено уголовное дело.Пострадавшие и погибшие Взрыв бытового газа в жилом доме в Ефремове произошел вечером 7 февраля и затронул восемь квартир в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома.На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники. На данный момент спасти удалось семерых человек, под завалами могут оставаться еще четверо. По последним данным погибших пятеро. Уточняется, что среди спасенных из-под завалов и погибших двое детей. В пресс-службе Минздрава России сообщили, что двое пострадавших доставлены в больницу, их жизни вне опасности, врачи оказывают всю необходимую помощь.Уголовное дело Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания и сообщила о проверке. Расследование обстоятельств произошедшего взято на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным, возбуждено уголовное дело. Помощь пострадавшим На место происшествия выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили РИА Новости в областном правительстве. Минздрав области открыл горячую линию для родственников пострадавших, а семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье окажут материальную поддержку. По поручению Дюмина также создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. В него вошли представители МЧС, минздрава, строителей и соцзащиты.На месте происшествия работает 5 бригад скорой помощи. К месту взрыва дополнительно направлены 15 бригад скорой помощи. Подготовлен вылет вертолета санитарной авиации. Соболезнования родным и близких погибших в результате происшествия выразил глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил оперативные действия спасателей, благодаря которым удалось сохранить жизни многим людям. Работы на месте ЧС Куренков контролирует лично до полного завершения.

https://crimea.ria.ru/20220126/postradavshiy-ot-vzryva-gaza-dom-v-kerchi-otremontiruyut-do-kontsa-goda-1122168401.html

тульская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ефремове, тульская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости