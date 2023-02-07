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Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые

Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T17:37

2023-02-07T17:37

2023-02-07T17:46

происшествия

новости

взрыв газа в ефремове

тульская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По данным РИА Новости, в результате обрушения погибли пять человек и есть пострадавшие. Официальные данные о пострадавших и причинах произошедшего уточняются.Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка.

тульская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, взрыв газа в ефремове, тульская область