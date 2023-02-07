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Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые
Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые
Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T17:37
2023-02-07T17:46
происшествия
новости
взрыв газа в ефремове
тульская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По данным РИА Новости, в результате обрушения погибли пять человек и есть пострадавшие. Официальные данные о пострадавших и причинах произошедшего уточняются.Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости, взрыв газа в ефремове, тульская область
Материал дополняется
Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые

Экстренные службы: в Ефремове Тульской области из-за взрыва обрушился подъезд жилого дома

17:37 07.02.2023 (обновлено: 17:46 07.02.2023)
 
© Фото очевидцаВзрыв бытового газа в г. Ефремов Тульской области
Взрыв бытового газа в г. Ефремов Тульской области
© Фото очевидца
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за взрыва бытового газа.
"Произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По данным РИА Новости, в результате обрушения погибли пять человек и есть пострадавшие. Официальные данные о пострадавших и причинах произошедшего уточняются.
Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания, начата проверка.
ПроисшествияНовостиВзрыв газа в ЕфремовеТульская область
 
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Заголовок открываемого материала
17:37Подъезд пятиэтажки обрушился в Тульской области – есть погибшие и раненые
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